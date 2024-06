Nintendo vient d’annoncer le prochain jeu Zelda et ce n’est pas du tout ce que vous imaginez

A l'occasion du dernier Nintendo Direct du 18 juin, BigN a annoncé à la surprise générale un nouveau jeu Zelda, à savoir The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom. Et une fois n'est pas coutume, ce titre compte bouleverser les fondamentaux de la saga sur bien des aspects, à commencer par son personnage jouable.

Comme vous le savez probablement, Nintendo a donné rendez-vous aux fans du monde entier ce mardi 18 juin 2024 pour une nouvelle conférence Nintendo Direct. En un peu plus d'une heure, l'éditeur nippon a présenté pas mal de nouveautés prometteuses à venir sur Switch, comme Mario & Luigi : L'épopée fraternelle, Donkey Kong Country Returns HD ou encore Metroid Prime 4 : Beyond (on ne l'attendait plus celui là).

Mais ce que l'on retiendra surtout de ce Nintendo Direct, c'est bien l'annonce surprise d'un nouveau jeu Zelda, à savoir The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom. Attention, ne vous attendez pas à une suite directe à Tears of The Kingdom, cet opus s'inscrit plutôt dans la lignée du remake de Link's Awakening sorti en 2019.

On retrouvera donc cette vue du dessus caractéristique des premiers épisodes de la licence, avec ces graphismes style cartoon tout mignon. Mais là où Link's Awakening se présentait donc comme une refonte d'un opus existant, Echoes of Wisdom est une création originale, sur bien des aspects d'ailleurs.

The Legend of Zelda… sans Link !

Tout d'abord et il s'agit d'une grosse surprise, les joueurs n'incarneront notre héros préféré Link, mais la princesse Zelda ! Avec ce nouveau personnage jouable, Nintendo a pour ambition de modifier sa formule. Zelda n'étant pas une guerrière à l'inverse de son protecteur, elle n'utilisera pas d'épée ou de bouclier pour se défendre contre les menaces qui peuplent Hyrule.

Pour ce faire, elle fera appel à un bâton magique aux multiples capacités. Comme le montre la première bande-annonce, on pourra utiliser ce bâton pour reproduire des objets croisés dans l'aventure, comme une table pour escalader un mur un peu trop haut par exemple. Mais là où ça devient intéressant, c'est que Zelda pourra également cloner des ennemis vaincus pour en faire ses gardes du corps royaux personnels. Evidemment, chaque monstre disposera de ses capacités et compétences propres. De cette manière, le joueur pourra s'adapter à chaque situation.

Pour les plus impatients, sachez que The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom sortira sur Nintendo Switch, Switch Lite (une édition limitée est d'ailleurs prévue) et Switch OLED ce 26 septembre 2024.