Civilization VII : le nouvel opus de la saga culte est officiellement annoncé

Civilization VII a officiellement été annoncé par le studio Firaxis. Pour le moment, aucune image du jeu, aucun teaser ni même indice, juste une annonce placide que ce nouveau volet est actuellement en développement.

Encore un dernier tour… La saga culte Civilization va prochainement se doter d’un tout nouvel épisode : Civilization VII. Le studio Firaxis a annoncé la nouvelle via un tweet, sans trambours ni trompettes.

Pas de teaser alléchant, ni même d’images du jeu. Même pas un petit indice sur la direction que va prendre ce nouveau volet. Firaxis s’est contenté d’un court message sur le réseau social d’Elon Musk :

🚨 Hot off the presses. Next Civ game in development!!!!!!! 🤯 — Sid Meier's Civilization (@CivGame) February 17, 2023

« Stoppez les rotatives. Le prochain jeu Civ est en développement ! »

Civilization VII devrait encore aspirer notre vie sociale

Cette annonce a été suivie par une déclaration de Heather Hazen, qui vient tout juste d’être nommée présidente de Firaxis. Elle remplace Steve Martin, à la tête de la société depuis près de 20 ans :

« Je suis ravie de cette opportunité de porter l’héritage du studio, en commençant avec l’annonce du prochain volet de la légendaire franchise Civilization. »

L’arrivée de Civilization VII semblait inespérée. Le dernier volet est en effet sorti en 2016 et a même été porté sur smartphones et tablettes depuis. Bien que du contenu soit ajouté régulièrement, il était temps qu’un nouveau jeu arrive. Reste à savoir qu’elles seront les améliorations apportées. On le sait, chaque itération est un cauchemar d’équilibrage pour les développeurs et chaque aspect est scruté avec beaucoup d’attention.

Le défi est d’autant plus grand que le 4X est un genre qui se démocratise de plus en plus, avec l’apparition de nouveaux challengers aux dents longue. On pense notamment à Old World, à Endless Space 2 ou encore au récent Humankind qui a apporté un certain vent de fraîcheur au genre tout en respectant ses codes.

Pour le moment, aucune autre information concernant Civilization VII. Le jeu est en développement, voilà tout ce qu’on sait. Aucune fenêtre de sortie n’a été communiquée, ni même aucune lettre d’intention. Il faudra donc faire preuve de patience pour voir ce que Firaxis nous réserve dans le futur. Une chose est certaine : on risque encore d’y passer du temps. Beaucoup de temps.