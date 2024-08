C’est le plus gros salon du jeu vidéo au monde, qu’attendre de la Gamescom 2024 ?

C’est une tradition annuelle vers la fin de l’été : Cologne accueille le premier d’une série de trois gros événements internationaux autour du jeu vidéo, la célèbre gamescom. L’E3 ayant désormais disparu pour de bon, le salon allemand se doit de prendre la relève, et accueillera à nouveau plus d’un millier d’exposants en provenance de dizaines de pays différents. Voici nos plus grandes attentes à l’approche de la gamescom 2024.

On en oublierait presque que 2024 a constitué la véritable mort définitive de l’E3. Porté disparu depuis la pandémie de COVID-19 à l’exception d’une édition “digitale” en 2021, le célèbre salon californien ne reviendra plus, c’est désormais officiel.

Ainsi, tous les regards sont portés vers la Ggamescom, alternative européenne se tenant tous les ans depuis 2009 à Cologne et où des centaines de développeurs et éditeurs viennent présenter leurs nouveautés, jouables ou non. À l’occasion de la 14e édition du salon allemand, qui se tiendra du 21 au 25 août, nous vous proposons nos 10 plus grosses attentes en vue de l’événement.

10/ Star Wars Outlaws

Star Wars Outlaws aurait pu être le jeu le plus attendu du salon, mais en sortant 10 jours après l’Opening Night Live, on ne devrait pas apprendre grand-chose de nouveau sur ce qui reste un des titres majeurs de 2024. En tant que jeu d’action-aventure 100% solo basé sur la plus célèbre des franchises de la pop culture, l’un des deux gros hits de la rentrée du côté d’Ubisoft demeure néanmoins une valeur sûre à surveiller de près la semaine prochaine.

Éditeur : Ubisoft

Plateformes : PC, PlayStation 5, Xbox Series

Date de sortie : 30 août 2024

9/ Kingdom Come Deliverance II

En 2018, Warhorse Studios faisait parler de lui avec Kingdom Come: Deliverance, un RPG médiéval d’un réalisme assez froid, situé dans le royaume de Bohême au XVe siècle. Le studio tchèque compte profiter de la gamescom pour mettre en avant sa suite fraîchement annoncée, qui a pour ambition d’améliorer la formule d’un premier opus satisfaisant, mais dont la relative lourdeur de gameplay avait pu rebuter certains joueurs. Sa nouvelle présentation est attendue pour la soirée d’ouverture du salon allemand, qui se tiendra mardi 20 août.

Éditeur : Deep Silver

Plateformes : PC, PlayStation 5, Xbox Series

Date de sortie : 11 février 2025

8/ S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Déjà jouable l’an dernier lors du même salon, le très attendu S.T.A.L.K.E.R. 2 sera de nouveau présent à la gamescom. Et cette fois-ci, c’est la bonne ! Le FPS des Ukrainiens de GSC Game World, repoussé un nombre incalculable de fois (le contexte politique n’aidant clairement pas ses développeurs), voit enfin le bout du tunnel et devrait sortir en novembre prochain. On a très hâte de voir à quel point cette aventure en pleine zone d’exclusion de Tchernobyl symbolise la survie des enfers traversée par le studio durant toutes ces années.

Éditeur : GSC Game World

Plateformes : PC, Xbox Series

Date de sortie : 20 novembre 2024

7/ Civilization VII

Le roi de la stratégie est de retour ! Firaxis Games, auteur des licences XCOM et Civilization, a donné rendez-vous aux joueurs à la gamescom pour une présentation complète de son tout nouvel opus, officiellement annoncé en 2023 et à paraître l’an prochain. Comme de coutume, le titre propose aux joueurs de bâtir un immense empire, et ce à travers un nouveau jeu de stratégie aussi complet que chronophage, dont de nombreux détails nous seront révélés durant le salon allemand.

Éditeur : 2K

Plateformes : PC, PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch

Date de sortie : 2025

6/ The Plucky Squire

Rebaptisé “Le vaillant petit page” en français, le jeu de All Possible Futures avait fait sensation lors de la présentation au Summer Game Fest 2022… et nous avait enthousiasmés lors de sa présentation lors de la dernière gamescom en 2023 ! Ce jeu d’aventure nous plonge dans un livre pour enfants et mélange d’innombrables styles de jeu (RPG, baston, tir, plateforme) et tout porte à croire qu’il devrait s’agir d’une des plus grandes sensations de la scène indépendante de ces dernières années. La gamescom 2024 devrait être l’ultime occasion de s’y essayer avant, enfin, de connaître sa date de sortie très attendue.

Éditeur : Devolver Digital

Plateformes : PC, PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch

Date de sortie : 2024

5/ Metaphor: ReFantazio

Premier jeu de Studio Zero, fondé par les têtes pensantes du studio en charge de la licence Persona (et de Shin Megami Tensi, par extension), ce J-RPG situé dans un univers de medieval fantasy a tout du digne héritier des franchises mythiques d’Atlus dont il s’inspire clairement. Alors que la fanbase croissante de l’univers Shin Megami Tensei n’attend qu’un Persona 6, cette nouvelle licence pourrait bien créer la surprise et séduire une nouvelle fois des millions de joueurs grâce à sa direction artistique soignée et un gameplay extrêmement complet. SEGA compte bien en faire une des vedettes de cette gamescom…

Éditeur : SEGA

Plateformes : PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series

Date de sortie : 11 octobre 2024

4/ Call of Duty: Black Ops 6

Cette année, plus que toute autre, Call of Duty Black Ops 6 crée l’événement. Le 21e épisode de la plus célèbre série de FPS, qui fait suite à Call of Duty: Black Ops Cold War, est en effet le tout premier à paraître depuis le rachat de son éditeur Activision par Microsoft, et ce dernier ne veut pas louper l’occasion de le mettre encore un peu plus en avant. Cet opus revisite pour l’occasion la Guerre du Golfe et promet un multijoueur ET un solo plus explosifs que jamais, afin de sortir de la boucle des reboots de Modern Warfare et se réinventer. Forcément, le nouveau Call of Duty sera surveillé de très près du côté de Cologne.

Éditeur : Activision

Plateformes : PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series

Date de sortie : 25 octobre 2024

3/ Indiana Jones et le Cercle Ancien

Sans doute l’exclusivité Microsoft la plus attendue de cette gamescom, le FPS de MachineGames ne cesse de faire parler de lui depuis… que l’on sait qu’il est à la première personne. Ce qui ne devrait pourtant inquiéter personne de la part des développeurs de tous les Wolfenstein sortis depuis 2014. Cette adaptation de la célèbre licence de George Lucas constitue le tout premier jeu vidéo basé sur l’univers d’Indiana Jones depuis bientôt 15 ans, et constitue une des attentes majeures de cette gamescom, où sa date de sortie officielle ainsi que de nouveaux extraits de gameplay devraient être enfin révélés.

Éditeur : Bethesda

Plateformes : PC, Xbox Series

Date de sortie : fin 2024

2/ Assassin’s Creed Shadows

Ça y est, Assassin’s Creed passe enfin à la nouvelle génération ! Après un épisode de transition en la personne du très honnête Mirage (2023), la plus célèbre des licences d’Ubisoft est de retour avec un opus plus ambitieux, qui fait enfin l’impasse sur les consoles dites “old-gen”, et s’attaque à un univers très en vogue ces dernières années du côté des action-RPG : le Japon féodal. Après les très séduisants Ghost of Tsushima (2020) et Rise of the Rōnin (2024), nous avons très hâte de voir si Ubisoft fera honneur à une tendance à laquelle on se désespérait de le voir se frotter.

Éditeur : Ubisoft

Plateformes : PC, PlayStation 5, Xbox Series

Date de sortie : 12 novembre 2024

1/ Monster Hunter Wilds

Le nouvel action-RPG de Capcom est indiscutablement LE jeu le plus attendu de l’année à venir parmi tous ceux dont la présence à la gamescom a été confirmée. Fort d’une réputation de plus en plus solide auprès d’une base de joueurs qui ne cesse de grandir, Monster Hunter s’attaque exclusivement aux consoles de “nouvelle” génération avec un épisode aux ambitions démesurées. Ce nouvel opus, qui souhaite attirer autant de nouveaux joueurs qu’avaient su le faire ses prédécesseurs (World et Rise), propose une structure et un gameplay remodelés pour l’occasion, et se montrera encore un peu plus en détail à Cologne où il devrait être une des vedettes du salon, si ce n’est sa plus grande star.

Éditeur : Capcom

Plateformes : PC, PlayStation 5, Xbox Series

Date de sortie : 2025

En conclusion

Vous l’aurez compris : beaucoup de gros jeux sont attendus à l’occasion de cette nouvelle gamescom, et nous avons même dû en écarter pas mal à l’heure de faire ce top 10, tels Crimson Desert, Avowed, Sonic X Shadow Generations ou encore le DLC de Starfield. Des surprises pourraient également être de la partie lors de l’Opening Night Live qui se tiendra mardi 20 août, comme peut-être un certain Death Stranding 2: On the Beach, ou encore, car nous n’avons pas perdu espoir, Hollow Knight Silksong. Une chose est sûre : en dépit de l’absence de Nintendo et de Sony, il y aura beaucoup à se mettre sous la dent à Cologne la semaine prochaine ! Et vous, quels sont les titres qui suscitent vos plus grosses attentes à cette occasion ?