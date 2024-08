La fin du partage de mot de passe sur Disney+ arrive bientôt, voici quand

La fin annoncée du partage de mot de passe chez Disney+ est imminente. Le géant américain donne une date d'entrée en vigueur et elle va arriver vite, alors autant se préparer dès maintenant.



Toutes les bonnes choses ont une fin. La combine (légale) permettant de profiter des services de streaming à moindre coût ne sera bientôt qu'un lointain souvenir. Nous voulons bien sûr parler du partage de mot de passe. Une pratique largement utilisée à laquelle Netflix a mis fin avec succès et que la concurrence compte bien adopter. Fin 2023, c'est Disney+ qui s'y met en mettant en place de nouvelles règles dans certains pays. Ce n'était donc qu'une question de temps avant que tout le monde soit impacté, mais depuis, on attend toujours.

Si l'on suppose que la fin du partage de compte prendra la même forme que celle adoptée par Netflix, à savoir l'autorisation de le faire moyennant finance uniquement, on ne sait pas quand il faudra éventuellement mettre la main à la poche. Le PDG de Disney Bob Iger dévoile enfin une date lors de la dernière présentation des résultats financiers du groupe. La bonne nouvelle, c'est que l'on gagne un peu de répit. La mauvaise, c'est que cela va arriver vite.

Disney dévoile quand il ne sera plus possible de partager son mot de passe Disney+

Le patron du géant américain est on ne peut plus clair : “Nous avons lancé notre initiative de partage de mots de passe en juin. Cela commence sérieusement en septembre“. Pas de jour précis, mais au moment de publier cet article, disons qu'il reste un gros mois avant que de nombreux abonnés Disney+ reçoivent un mail leur indiquant qu'ils vont perdre l'accès à la plateforme de streaming s'ils refusent de payer. La somme est encore à déterminée.

Lire aussi – Disney+ dit bonjour à la pub et adieu au partage de compte, les réjouissances commencent

Bob Iger en profite pour préciser que la nouvelle a été bien accueillie dans les pays où le processus à déjà commencé. “Nous n'avons eu aucune réaction négative suite aux notifications qui ont été envoyées et au travail que nous avons déjà effectué“. On peut se permettre de douter de cette déclaration, personne n'aimant dépenser plus d'argent qu'actuellement pour profiter du même service. Surtout quand le tarif de base de l'abonnement va augmenter bientôt.