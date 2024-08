Disney+ prévoit encore d’augmenter le prix de ses abonnements, comme si ce n’était pas déjà assez cher

L’abonnement aux services de streaming de Disney va encore augmenter. C’est la firme de Mickey elle-même qui le confirme. Cette hausse ne concerne que les Etats-Unis pour l’instant, mais nul doute que les prix Européens suivront à un moment ou un autre.

L’ère du streaming cool et abordable, c’est définitivement terminé. Désormais, les plateformes se multiplient, incluent de la publicité et surtout deviennent de plus en plus chères. Netflix, Amazon… et encore Disney montent tout doucement leur prix au fil des années. Cette dernière a d’ailleurs annoncé une nouvelle hausse.

Comme le site Deadline l’indique, Disney a annoncé une hausse significative de ses tarifs à partir du 17 octobre prochain. Une modification tarifaire qui, pour le moment, ne concerne que les Etats-Unis.

Disney+ continue d’augmenter ses tarifs, les utilisateurs vont payer encore plus

Rien n’est encore annoncé pour l’Europe, mais nul doute que le vieux continent suivra un moment ou un autre. Voici les nouveaux tarifs des services de Disney :

L’abonnement « pubs » de Disney+ passe de 7,99 dollars à 9,99 dollars

L’abonnement sans pubs de Disney+ passe de 13,99 dollars à 15,99 dollars

L’abonnement « pubs » de Hulu passe de 7,99 dollars à 9,99 dollars

L’abonnement sans pubs de Hulu passe de 17,99 dollars à 18,99 dollars

ESPN+ va grimper de 10,99 dollars à 11,99 dollars

Des hausses significatives, surtout pour Disney+ qui se prend deux dollars dans les dents. Il est loin le temps où l’offre de la firme de Mickey était la plus intéressante du marché.

Ces hausses peuvent s’expliquer par plusieurs facteurs : l’inflation, évidemment, l’appât du gain, sans nul doute, mais aussi par la course folle des studios à proposer une multitude de contenus de plus en plus chers. A titre d’exemple, la dernière série estampillée Star Wars, The Acolyte, a bénéficié d’un budget de 180 millions de dollars pour huit épisodes. C’est colossal, puisque c’est équivalent au budget d’un blockbuster comme Oppenheimer ou The Batman.

Disney n’a pas encore évoqué le cas des prix européens, mais nul doute que nous verrons les abonnements augmenter dans les prochains mois. Une hausse qui pourrait inciter bon nombre d’utilisateurs à se détourner des plateformes pour se diriger vers des solutions moins légales.

