Netflix a eu raison de mettre fin au partage de comptes, son nombre d’abonnés grimpe en flèche

C’était prévisible, mais ça ne plaira pas à tout le monde. La stratégie de Netflix de mettre fin au partage de comptes il y a quelque temps s’avère déjà payante. Selon le Times, la firme s’apprête à annoncer une hausse record de son nombre d’abonnés ces derniers mois, une première après une période particulièrement difficile.

Netflix ne s’est pas fait que des amis cette année, en annonçant la fin globale du partage de comptes sur sa plateforme. Vous n’êtes probablement pas passés à côté : désormais, il faut payer pour autoriser un autre utilisateur, vivant en dehors de votre foyer, à accéder à votre compte. Comme on pouvait s’y attendre, la réaction ne s’est pas fait attendre. Sur les réseaux sociaux, de nombreux abonnés ont annoncé quitter définitivement la plateforme après la mise en vigueur de la mesure.

Assez pour faire trembler Netflix ? Bien au contraire. La stratégie n’a pas tardé à se montrer efficace. En seulement quelques jours, le service enregistrait déjà une hausse de son nombre d’abonnés. Aujourd’hui, la tendance semble se confirmer. C’est ce que rapporte le quotidien britannique The Times, qui révèle que Netflix s’apprête à annoncer cette semaine un bond de 1,8 million nouveaux abonnés au cours du dernier trimestre.

Mettre fin au partage était la meilleure stratégie pour Netflix

Grâce à cette hausse, Netflix renoue avec les sommets, pour un compte total d’abonnés égal à 234,5 millions d’utilisateurs. Mais surtout, celle-ci permet d’enfin inverser la tendance pour la plateforme de streaming, qui a enchaîné les mauvaises nouvelles depuis l’année dernière, notamment depuis sa perte historique d’abonnés en avril 2022. En se mettant une partie de ses utilisateurs à dos, Netflix est donc surtout parvenu à remonter la pente.

Et pas qu’à moitié. D’après Bloomberg, le nombre d’abonnés de la plateforme a grimpé de 236 % entre le 21 mai et le 18 juin, soit précisément lorsque la fin du partage de comptes a été officialisée à travers le monde. Selon Antenna, il s’agit de la plus grosse hausse depuis la création de l’entreprise. Reste à savoir si Netflix dévoilera également le nombre de pertes subies lors de son prochain rapport.

