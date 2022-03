La Fibre Orange passe à seulement 19,99 € / mois !

Avis aux personnes qui souhaitent passer à la fibre ? Orange propose sa Fibre en promotion, à 19,99 € par mois pendant un an. Une excellente offre pour les personnes étant éligibles et qui voudraient passer à la vitesse supérieure. Voici tous les détails de l'offre et les conditions de souscription.

La Fibre Orange est de retour à petit prix ! Jusqu'au 6 avril 2022, le FAI propose son abonnement internet Fibre à 19,99 € par mois pendant un an. C'est plutôt pas mal puisqu'il faut généralement payer 41,99 € par mois pour bénéficier d'internet à haut débit. Cette offre est soumise à un engagement de un an. Au delà de la période promotionnelle, le tarif passe à 41,99 €. Vous pouvez cependant résilier le moment venu si vous ne souhaitez pas continuer.

Au delà de la période, le tarif de l'abonnement repasse à 41,99 €. A savoir que l'offre est soumise à un engagement de 12 mois, et qu'il faut compter 40 euros de frais de mise en service. Pour profiter de ce bon plan, vous devez accédez à la page de l'offre et cliquer sur “Testez votre éligibilité”. Les avantages de la Fibre par rapport à un abonnement internet ADSL sont très nombreux.

Dans un premier temps, vous profiter de débits aussi bien en upload qu'en download bien plus rapides : jusqu'à 400Mbit/s en débits descendant et 400Mbit/s en débit montant. De quoi profiter au max de tous vos contenus multimédia sur des applications telles que Netflix, Prime Video, YouTube, sans ralentissements, mais aussi bénéficier d'une expérience de jeu en ligne optimale dans le cas où vous auriez une console nex gen ou un PC Gamer.

Ensuite, la location de la box est également incluse dans le prix de l'abonnement. C'est en l'occurrence la Livebox 5 qui est fournie. Cette dernière offre un design compact en plastique 100% recyclé et permet une configuration automatique de votre réseau des plus simple. Parmi les services inclus, on retrouve la TV d'Orange avec 140 chaînes TV incluses avec le Décodeur Ultra HD 4K (sur demande). Enfin, niveau téléphonie, vous bénéficiez des appels illimités vers les fixes.