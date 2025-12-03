Linux n’a jamais été aussi populaire que depuis la fin de Windows 10, même les gamers s’y mettent

Traditionnellement, la fin du support d'une version de Windows pousse les utilisateurs à passer sur la suivante. Mais la mort de Windows a entraîné un phénomène d'une ampleur encore jamais égalée. Depuis quelques semaines, les chiffres d'adoption de Linux sont en train de battre tous les records.

Si en Europe, Windows 10 va encore recevoir un an de mise à jour, ce n'est pas le cas du reste du globe qui a dû faire ses adieux au système d'exploitation — et trouver une alternative. En effet, on ne peut pas vraiment de Windows 11 qu'il s'agisse de la mouture la plus populaire de l'histoire de l'OS, à laquelle on reproche surtout son forcing à peine caché pour Copilot et les autres fonctionnalités IA. Et ce, sans même compter les mêmes problèmes que Windows se traîne depuis années, notamment l'impact global sur les performances des PC sur lesquels il est installé.

Aussi, comme à chaque fois, la fin du support d'une version de Windows pose un certain dilemme pour les joueurs. D'un côté, il est indéniable que l'immense majorité des jeux sont en premier lieu compatibles avec Windows, ce qui n'est franchement pas le cas de macOS et un peu moins (mais on y reviendra) de Linux. De l'autre, on ne peut pas vraiment dire de l'OS de Microsoft soit vraiment optimal pour profiter de ses jeux dans les meilleures conditions possibles. Un constat que se font apparemment de plus en plus de joueurs.

Linux gagne des parts de marché chez les joueurs et c'est historique

Comme chaque mois, Valve a publié son rapport sur le matériel des utilisateurs de la plateforme. Outre les grandes stars habituelles du sondage, comme les cartes graphiques, ce sont bien les systèmes d'exploitation qui nous intéressent ici. Sans surprise, on observe bel et bien une hausse dans l'adoption de Windows 11 (65,59%, en hausse de 2,02 par rapport à novembre), ainsi qu'une chute pour Windows 1 (29,06%; en baisse de 2,08%). En prenant en compte les rares joueurs encore sur Windows 7, le total des utilisateurs sur Windows s'élève à 94,79%.

Un chiffre en… baisse. Depuis le mois dernier, Windows a perdu 0,05 point de part de marché sur Steam. Autant de joueurs qui n'ont probablement pas renoncé à leur hobby et ont donc opté pour un OS alternatif. C'est du côté de Linux qu'il faut regarder pour comprendre où la plupart d'entre eux sont partis. Le système d'exploitation a attiré 3,2% des utilisateurs de Steam en décembre, un score jamais atteint pour le moment. Il faut dire que le jeu vidéo sur Linux a bien changé ces dernières années. Aujourd'hui, 90% des titres sont compatibles avec l'OS.

Source : Steam