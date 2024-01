La Citroën AMI revient aux couleurs de la mythique 2 CV Charleston de 1981

Massimo Biancone, designer italien de renom, a décidé de rendre hommage à la mythique 2 CV Charleston via une nouvelle version de la Citroën AMI. Pour ce faire, le créateur a modifié en profondeur la voiturette sans permis, en modifiant notamment les coloris, la sellerie ou encore les équipements.

Depuis son lancement en 2020, la Citroën AMI, la voiturette électrique sans permis de la marque aux chevrons, a connu plusieurs déclinaisons. On a eu le droit par exemple à l'AMI Tonic en 2022, une version haut de gamme stylisée et dotée d'équipements supplémentaires comme une pince pour smartphone, des bacs de rangements, des filets de porte ou encore des tapis de sol.

En mai 2023, la Citroën AMI a fait son retour dans une version Buggy limitée et destinée aux baroudeurs. Proposée en seulement 1 000 exemplaires, cette itération a rapidement trouvé preneur grâce à son look particulier et ses équipements spécifiques (toit ouvrant, enceinte Bluetooth Ears Boom intégrée, etc.). Dernièrement, Citroën a également levé le voile sur la My AMI Pop, une version sportive dotée notamment d'un aileron arrière, d'un renfort de bouclier avant et arrière ou encore de 4 enjoliveurs de roues.

Cette Citroën AMI rend hommage à la 2 CV Charleston

Et en ce 31 janvier 2024, c'est au tour du designer italien touche-à-tout Massimo Biancone de s'intéresser au petit quadricycle français. En effet, le créateur vient tout juste de présenter une réinterprétation de l'AMI, très fortement inspirée de la 2 CV Charleston. Pour rappel, ce modèle bien connu des amateurs de la “Deudeuche” a été commercialisé pour la 1re fois en 1980. Elle se démarquait surtout par sa carrosserie bicolore noir et rouge et sa sellerie garnie en jersey pied-de-coq noir et blanc.

Sans surprise, cette AMI reprend évidemment le code couleur de la 2 CV Charleston en associant rouge Delage pour la partie centrale et noir pour les passages des roues et le toit. Les jantes virent également au noir. Dans l'habitacle, on retrouve des selleries élégantes, avec un tissu pied-de-poule noir et blanc mêlé à du cuir noir. Précisons que le tissu recouvre d'ailleurs les contre-portes, tandis que le cuir habille le frein à main ou encore le volant.

Concernant le volant d'ailleurs, il arbore une branche unique comme c'était le cas sur la 2 CV et d'autres modèles iconiques de Citroën. Pensée comme une vision haut de gamme de l'AMI, on retrouve forcément des équipements inédits comme un toit ouvrant, un rétroviseur intérieur (un élément absent de l'AMI originale) et un rangement pour parapluie installé derrière le siège conducteur. Précisons que cette AMI “Charleston” n'est pas proposée à la vente par Citroën, mais directement sur la boutique de Biancone.

En revanche, si le prix demandé de 11 000 € ne vous fait pas peur, il est possible de passer commande sur le site du designer. Les quantités seront extrêmement limitées, le créateur ayant annoncé une production de seulement 32 exemplaires.