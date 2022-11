La charge sans fil de l’iPhone 14 Pro est à peine plus rapide que sur l’iPhone 13 Pro

La chaîne YouTube ChargerLAB s’est fixé pour objectif de comparer la rapidité de charge sans fil de l’iPhone 13 Pro et de l’iPhone 14 Pro avec le MagSafe officiel d’Apple.

À l’heure où les chargeurs filaires arborent des puissances de 200W et permettent à des smartphones tels que le IQOO 10 Pro, de passer de 1 % à 63 % en 5 minutes, les systèmes de charge sans fil font bien pâle figure avec leurs 20 W de puissance de pointe. Ils représentent pourtant l’avenir, car s’ils mettent infiniment plus longtemps à charger nos appareils électroniques, ils se révèlent bien plus pratiques.

À lire — Xiaomi dévoile une recharge rapide 200W : de 0 % à 100 % en seulement 8 minutes !

Si on ne compare que les temps, le modèle le plus récent refait le plein en 2 heures 18 minutes, tandis que l’autre se recharge en 2 heures 26 minutes. Un écart de 8 minutes qui semble bien minime donc. Le chargeur Magsafe d’Apple est optimisé pour une puissance de pointe de 15 W. S’il n’est pas le plus rapide, Apple insiste sur le fait qu’il est plus intelligent que les autres, et que sa « charge rapide adaptive » permet de préserver la batterie de votre appareil et d’en augmenter la durée de vie.

Si l'iPhone 14 Pro se recharge plus vite, c'est grâce à son meilleur refroidissement

Les deux appareils tournent sous iOS 16. Avec un chargeur d’une puissance de 35W, le testeur parvient à charger l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 13 Pro à des puissances de pointe de 18,8 W et 18,7 W respectivement. Selon ChargerLAB, la différence entre les deux smartphones, bien qu’ils étaient été testés dans des conditions identiques, est due au travail sur le refroidissement de leur appareil accompli par les ingénieurs d’Apple.

L’Union européenne contraint Apple à adopter l’USB-C dans tous ses gadgets électroniques. Qu’elle le veuille ou non, la firme à la pomme sera donc contrainte d’implémenter un nouveau type de prise dans ses futurs iPhone haut de gamme, et ce dès l’année prochaine. La compagnie engrange énormément de profit à travers ses accessoires exclusifs, adaptateurs et autres câbles certifiés. L’obligation d’adopter une norme commune à tous les fabricants risque de tarir cette source de revenus. C’est sans doute pourquoi la firme de Cupertino mise autant sur la charge sans fil et la technologie MagSafe. À l’heure actuelle, il vous faut débourser pas moins de 168 € pour vous procurer la batterie externe MagSafe et le chargeur idoine.

Source : YouTube