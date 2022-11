iPhone 14 : Apple censure la pub de lancement pour éviter un scandale

Apple enchaîne les polémiques en cette fin d'année 2023. Après les violentes manifestations à l'usine iPhone City de Zhengzhou, la marque à la pomme a décidé de censurer la publicité de lancement de l'iPhone 14. Le problème ? La chanson utilisée, à savoir Biggest d'Idris Elba, porte visiblement à confusion. On vous explique.

Décidément, le lancement de l'iPhone 14 se fera dans la douleur pour Apple. La marque à la pomme enchaîne les polémiques. Depuis début novembre, la principale usine chinoise de fabrication d'iPhone a fermée ses portes en raison d'une reprise de l'épidémie de Covid-19.

Vers la mi-novembre, de violentes manifestations ont éclaté sur le site de production. Des centaines d'ouvriers se sont mobilisés pour dénoncer la politique Zéro Covid de la Chine et leurs effroyables conditions de vie au sein de l'usine. En effet, tous les employés sont parqués dans des dortoirs et n'ont pas l'autorisation de se déplacer librement. A la suite de ces actions, nous avons appris que près de 20 000 employés supplémentaires auraient démissionné de leurs postes. En raison du manque d'effectif, la production des iPhone 14 et 14 Pro a été mis à l'arrêt.

Apple efface les paroles d'une chanson pour éviter la polémique

Et histoire d'ajouter une petite couche de problème sur cette avalanche de soucis, Apple a dû gérer une autre crise. Pour la publicité de lancement de l'iPhone 14 et 14 Plus, la firme de Cupertino a utilisé une chanson récente particulièrement populaire signée par l'acteur britannique Idris Elba, à savoir Biggest. Dans ce titre, l'interprète de Luther démontre ces talents de rappeur et répète à plusieurs reprises le mot “Biggest”.

“The Biggest, biggest, biggest, biggest, biggest, it's the Biggest bounce of the Summer“, voilà le refrain de la chanson. Pour Apple, c'était l'occasion parfaite de faire une référence habile à l'introduction de l'iPhone 14 Plus et son grand écran 6,7”. Mais visiblement, ce n'est pas ce que tout le monde a compris, bien au contraire. Avec les basses et le phrasé d'Ibris Elba, de nombreux utilisateurs ont entendu “Niggest”, une insulte raciste, plutôt que “Biggest”.

Pourtant, il suffit d'écouter la chanson sur YouTube et de tendre un minimum l'oreille pour entendre Biggest… Mais quoi qu'il en soit, il n'en fallait pas moins pour faire naître une polémique ainsi qu'une armada de mèmes sur la toile. Deux mois après la sortie de la pub, nous venons de constater qu'Apple a subitement retiré les voix du morceau, pour ne laisser seulement que la piste instrumentale. Pour le constructeur, il s'agissait visiblement de la seule solution pour éviter davantage de confusion.

Source : 9To5Mac