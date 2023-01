Kia EV9 : le SUV électrique offrirait une autonomie de moins de 400 kilomètres

Kia aurait mené une enquête auprès de ses clients qui montre les spécifications potentielles du futur SUV électrique de taille moyenne Kia EV9. Voici tout ce que l’on sait à son sujet.

Après un premier concept dévoilé en 2021 à l’occasion du salon automobile de Los Angeles, on en sait désormais un peu plus sur le futur SUV électrique de Kia, nommé EV9. Kia aurait partagé avec ses clients une enquête qui pourrait montrer certaines spécifications de la future voiture électrique.

Au total, 5 configurations différentes ont été énumérées, et on sait que les deux plus abordables seront équipées d'une traction arrière, d'une puissance de 200 chevaux, d'un couple de 339 Nm et d’une accélération de 0 à 96 km/h en 8,5 secondes. Le SUV s’annonce donc assez intéressant, mais l’autonomie pourrait tout de même être assez limitée.

Le SUV Kia EV9 devrait se contenter de 400 km d’autonomie

L'enquête suggère que la Kia EV9 commencerait à partir de 56 000 dollars, tandis qu’il faudra débourser jusqu’à 73 000 dollars pour la version la plus complète. Le plus gros défaut de la version de base pourrait bien être son autonomie, car celle-ci serait limitée à seulement 354 km.

En comparaison, la Tesla Model Y, qui a récemment vu son prix baisser de près de 10 000 euros, propose 455 km d’autonomie dans sa version propulsion la moins chère, et jusqu’à 533 km pour le modèle Grande Autonomie. Heureusement, d’autres configurations de la Kia EV9 s’annoncent plus autonomes.

La seconde offrirait 467 km, la troisième 418 km, et les deux plus onéreuses 386 km seulement. On imagine que ces dernières seront moins endurantes à cause d’une puissance revue à la hausse, puisque la configuration la plus puissante devrait atteindre les 96 km/h en seulement 5.2 secondes.

On s’attend à ce que le SUV électrique KIA EV9 soit dévoilé à un moment donné en 2023, mais sa sortie pourrait, elle, attendre 2024. On rappelle que le constructeur automobile espère pouvoir offrir 7 places assises sur trois rangées, un panneau solaire intégré au capot, un volant escamotable intégré à la planche de bord ou encore un écran principal de 27 pouces. On devrait en savoir plus à son sujet assez rapidement.