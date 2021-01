Kia détaille sa nouvelle stratégie et annonce 7 voitures électriques d’ici 2027

Kia profite de ce début d'année pour dévoiler quelques détails sur le “Plan S”, sa nouvelle stratégie sur le long terme. En premier lieu, le constructeur prévoit de lancer 7 véhicules électriques d'ici 2027. Ils reposeront tous sur la dernière plateforme E-GMP du groupe Hyundai.

2021 sera l'année du renouveau pour Kia. Tandis que la maison-mère Hyundai a récemment détaillé ses projets à venir, c'est au tour de Kia de lever le voile sur sa stratégie pour les prochaines années. En premier lieu, Kia Motors n'est plus et devient simplement Kia. Ce changement de dénomination a du sens. En effet, le constructeur a fait part de sa volonté d'élargir ses activités, et notamment de se lancer dans la production de “solutions de mobilité durable”.

En d'autres termes, la marque ne veut plus se cantonner à fabriquer des automobiles et souhaite se diversifier. Nouveau nom donc, et une nouvelle stratégie baptisée “Plan S”. Pour l'heure, Kia a seulement précisé que ce “Plan S” prévoit le lancement de sept véhicules électriques inédits d'ici 2027. On parle bien ici de BEV, des véhicules électriques à batterie et non des voitures hybrides. Kia n'est pas rentré dans le détail concernant ses véhicules à venir, mais on sait que l'on peut s'attendre à un monospace, un ou plusieurs SUV ainsi qu'une ou plusieurs berlines.

À lire également : Hyundai va lancer trois nouvelles voitures 100% électriques Ioniq dès 2021

Kia profite de la plateforme E-GMP du groupe Hyundai

Une chose est certaine, tous ces véhicules reposeront sur la nouvelle plateforme E-GMP développée par le groupe Hyundai. L'avantage de cette plateforme est d'être modulable et d'offrir une excellente habitabilité, notamment grâce à un empattement de 3 mètres, un ensemble moteur-onduleur-transmission compact, et un nouveau pack de batteries plus petit.

Comme précisé plus haut, Kia compte élargir ses horizons en proposant également des PBV, des véhicules à usage spécial ou professionnel tels que “des véhicules pour le covoiturage, des véhicules à plancher abaissé pour faciliter l'embarquement et le débarquement de marchandises, et même des camions de livraison équipés de matériel de refroidissement et de réfrigération”.

Pour rappel, le constructeur avait déjà fait part de ses ambitions en mai 2020. Kia avait annoncé le développement d'une citadine dans le style de la Citroën Ami. De plus, l'entreprise avait également assuré travailler sur un crossover électrique capable de se recharger en 20 minutes seulement.

Source : Kia