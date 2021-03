Justice League Snyder Cut : Warner en a marre des fans qui réclament les suites

La Justice League Snyder Cut a été rendue possible grâce à l'acharnement des fans de DC Comics et de Zack Snyder. Malheureusement pour les aficionados du réalisateur, Warner Bros est bien décidé à se passer de leur avis. Le studio américain affirme en avoir assez des fans toxiques qui réclament toujours les suites prévues par Snyder sous le hashtag #ReleaseTheSnyderVerse.

La sortie de la Justice League Snyder Cut a remis le sujet des suites avortées sur le tapis. Dans sa version longue de 4 heures, Zack Snyder a en effet disséminé des indices sur l'avenir de ses personnages. C'est notamment le cas de l'étonnant épilogue qui se déroule dans un futur apocalyptique où Superman a rejoint Darkseid. Dans les prochains opus de Justice League, le cinéaste avait notamment prévu de dévoiler la mort de Batman, la naissance du fils de Clark Kent et le voyage dans le temps de Flash.

Sans surprise, les fans du Snyder Cut ont très envie de découvrir ces suites au cinéma. Avec le hashtag #ReleaseTheSnyderVerse, ils réclament le retour de Snyder aux commandes de la franchise DC Comics. Cette semaine, le hashtag a dépassé le million de messages sur Twitter. Cette campagne est évidement galvanisée par le succès fulgurant de Justice League Snyder Cut en VOD.

Warner Bros refuse de ramener le SnyderVerse à la vie malgré le succès de la Snyder Cut

Malgré l'engouement des fans, Warner Bros semble bien décidé à donner une autre direction aux futurs films DC Comics. Dans une accordée à Variety, Ann Sarnoff, PDG de WarnerMedia Studios, a tué les espoirs des fans dans l'oeuf. “Nous allons toujours écouter nos fans, mais nous sommes au service de la plus large communauté de fans et nous leur devons une stratégie plus inclusive” déclare Ann Sarnoff.

La sortie de la Snyder Cut n'implique donc pas le retour de Zack Snyder sur le devant de la scène. “J'apprécie que les fans adorent le travail de Zack et nous sommes très reconnaissants pour ses nombreuses contributions à l'univers DC. Nous sommes tellement heureux qu'il ait pu donner vie à sa propre vision, avec son cut de Justice League, parce que cela ne figurait pas dans nos plans jusqu'à il y a un an environ… Mais ce film marque l'achèvement de sa trilogie” précise la PDG de WarnerMedia Studios.

Ann Sarnoff n'a pas mâché ses mots concernant la communauté de fans qui militent pour la sortie de Justice League 2 & 3 et d'une version longue de Suicide Squad, un autre métrage charcuté par la Warner. “Nous ne tolérons rien de tout ça. Ce comportement est répréhensible, quelle que soit la franchise dont vous parlez ou l’entreprise que vous visez. C’est complètement inacceptable” assène la dirigeante. “Nous sommes très enthousiasmés par les plans que nous avons pour tous les personnages DC multidimensionnels qui sont en cours de développement” poursuit Sarnoff, évoquant notamment le reboot de Suicide Squad par James Gunn et le film The Batman avec Robert Pattinson.

