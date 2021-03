Justice League 2 et 3 : la mort de Batman, le fils de Superman, voici ce que Zack Snyder avait prévu

Alors qu’il était encore à la tête de l’écriture des scénarios des films de DC, Zack Snyder avait imaginé deux suites à son titanesque Justice League. Dans ces suites, Superman devenait un méchant, Batman mourrait et, grâce à une pirouette scénaristique, le fils de Superman devenait le nouveau Batman. Allez, on vous explique tout !

Vous le savez, la version de Zack Snyder de Justice League est sortie le 18 mars sur HBO Max. Un lancement qui fait couler beaucoup d’encre. Et qui a suscité quelques interrogations. Pourquoi le film est-il en 4/3 ? Pourquoi le film est-il aussi long ? Pourquoi y aura-t-il une version en noir et blanc ? Et surtout, pourquoi cette version existe-t-elle ? Un tel engouement de la presse sur le sujet a évidemment attiré la curiosité des amateurs de superhéros : résultat, Justice League a réalisé une meilleure audience de Falcon et le Soldat de l’Hiver, la nouvelle série de Disney+.

Warner Bros aurait pu choisir de capitaliser sur cet engouement médiatique. Mais le géant des médias a décidé de ne pas continuer à travailler avec Zack Snyder, information confirmée par le réalisateur auprès du magazine en ligne Deadline. Dans une longue interview, ce dernier raconte comment il est revenu à la réalisation de son film, mais aussi la genèse du projet, en 2015. Il explique que le projet ne comptait pas un, mais trois films. Et il dévoile certaines idées prévues pour ces deux autres films.

Un scénario très inspiré de la saga Injustice

Et c’est un scénario très inspiré par Injustice que nous propose le réalisateur. Pour rappel, Injustice est une série de jeu vidéo se déroulant dans une réalité alternative du DC Universe. Dans celle-ci, Superman est devenu un dictateur et Batman est son principal opposant. L’ébauche de scénario de Zack Snyder reprend en partie cette idée. Après le premier film, Darkseid continue de vouloir envahir la Terre. Durant l’assaut, Lois Lane, alors enceinte, meurt alors que Batman était censé la protéger.

Sous le coup de la douleur de cette perte, Superman succombe à l’équation d’anti-vie et devient l’allié de Darkseid et la Terre tombe sous leurs attaques combinées. Flash et Batman imagine alors un plan pour revenir dans le passé (un peu comme Superman dans le premier film avec Christopher Reeve). Dans ce nouveau passé, Batman sauve Lois Lane, mais meurt à sa place. Superman ne devient pas l’allié de Darkseid et rallie autour de lui la Justice League, l’armée des Amazons de Themysciria, les Atlantes d’Aquaman et le Green Lantern Corps pour vaincre une fois pour toutes Darkseid. À la fin, Lois Lane donne naissance au fils de Superman. Dénué de pouvoirs, il devient le nouveau Batman.

Le Snyder Cut est meilleur, mais n’est pas officiel

La vision de Zack Snyder n’est peut-être pas tout à fait en phase avec le DC Universe telle que nous le connaissons aujourd’hui depuis la dernière refondation « Rebirth ». Mais elle est celle qui présente le plus de cohérence, ce que les fans de Marvel apprécient avec le MCU, notamment. Malgré les critiques meilleures, la version de Zack Snyder de Justice ne sera pas considérée comme officielle, Warner préférant laisser ce titre à celle de Joss Whedon.

Chacun aura bien évidemment son avis sur les qualités scénaristiques et visuelles du Justice League de Zack Snyder, très clivante et très controversée. Mais l’histoire de la genèse du film et de cette nouvelle version (qui est en fait la version originelle qui avait été initialement refusée par Warner) est autant épique que le film en lui-même. Zack Snyder ne refera donc plus de films de superhéros chez Warner. Nous savons d’ores et déjà qu’un reboot (encore?) de Superman a été confié aux bons soins de J.J. Abrams. Pendant ce temps, Marvel continue d'affirmer sa domination cinématographique.

