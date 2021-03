The Suicide Squad se dévoile dans une première bande-annonce complètement déjantée

Warner vient de mettre en ligne le premier trailer du nouveau The Suicide Squad qui sortira en salle en 2021. La vidéo totalement déjantée dure moins de 3 minutes. Elle présente les principaux membres de l’équipe, que ce soit les anciens comme Harley Quinn, Rick Flag, Captain Boomerang et Amanda Waller, ou les nouveaux, Bloodsport, Peacemaker ou Thinker.

Suicide Squad revient au cinéma. Le film, dirigé par James Gunn à qui l’on doit les deux premiers opus de Gardiens de la Galaxie chez Marvel (ainsi que le troisième prévu en 2023), sortira au cinéma, mais aussi en même temps en streaming, dans le courant de l’année 2021 (si les salles sont ouvertes). D’ici là, Warner Bros et DC Comics nourriront les fans avec des informations, des images et des vidéos. Et justement, le premier trailer officiel vient d’être publié. Vous pouvez le retrouver en fin de cet article.

Dans ce trailer de moins de trois minutes, très énergique et complètement déjanté, vous retrouvez les principaux protagonistes du long-métrage. Certains personnages étaient déjà au casting dans le premier film. C’est le cas de Harley Quinn, de Rick Flag, Captain Boomrang ou encore Amanda Weller, toujours incarnée par Margot Robbie, Joel Kinnaman, Jai Courtney et Viola Davis, respectivement.

Beaucoup de nouveaux personnages

Vous y découvrez aussi de nouveaux personnages, dont nombre d’entre eux sont des seconds couteaux de l’univers DC Comics. Peacemaker, Bloodsport, Thinker, Polka-Dot Man et Savant (avec les longs cheveux blonds). Sans oublier King Shark, personnage moitié humain moitié requin qui remplacera Killer Croc, lequel n’a pas été retenu pour ce second film (comme Deadshot, Katana et El Diablo). King Shark est incarné par Sylvester Stallone. Yeah !

Le premier Suicide Squad n’a pas reçu que des avis positifs. Loin de là. Malgré un casting étoffé, avec Margot Robbie, Will Smith, Viola Davis, Cara Delevigne, Joel Kinnaman et Jared Leto, le film manquait clairement de substance au niveau de l'écriture. Et pourtant, la licence connaît un très bon succès chez les lecteurs de comics. Malgré une sortie loin d’être à la hauteur des attentes, Warner a décidé de redonner une chance à Suicide Squad.

Une chance qui se concrétisera par quelque chose entre un reboot (vous remarquerez que le film ne s'appelle pas Suicide Squad 2) et une suite. En effet, DC Comics et Warner ont décidé, malgré tout, de considérer le premier film comme faisant partie de la continuité officielle du DC Universe.