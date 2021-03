Justice League Snyder Cut pulvérise Falcon et le Soldat de l’Hiver en termes d’audience

La Justice League Snyder Cut est légèrement plus populaire que Falcon et le Soldat de l'Hiver, la nouvelle série Marvel de Disney+. Au cours du week-end, 1,8 million d'américains ont regardé le film de 4 heures proposé par Warner Bros. Face à ce succès colossal, une suite pourrait-elle voir le jour ?

Ce jeudi 18 mars 2021, Warner Bros a diffusé la Snyder Cut de Justice League sur la plupart des plateformes de VOD, dont HBO Max aux Etats-Unis. Aussi original que déroutant, le long métrage raconte comment Batman (Ben Affleck) rassemble plusieurs super-héros, dont Superman, Wonder Woman ou Flash, pour empêcher l'invasion de Darkseid. Long de 4 heures, la production comporte plusieurs séquences d'anthologie, dont une apparition remarquée de Jared Leto dans le rôle du Joker. Il s'agit d'une version longue retravaillé du film éponyme sorti en 2017.

Moins de 24 heures après, Disney+ diffusait le premier épisode de sa nouvelle série Marvel, Falcon et le Soldat de l’Hiver. Plus consensuelle que WandaVision, la série est centrée sur deux personnages déjà apparus dans la saga Avengers, Sam Wilson, alias Falcon, et James “Bucky” Barnes, alias le Soldat de l’Hiver. Ce premier épisode a réalisé le meilleur lancement d'une série sur Disney+, devant WandaVision et The Mandalorian, s'est récemment félicité Disney. La firme de Mickey n'a pas précisé combien d'abonnés ont regardé le season premiere de la série.

1,8 millions d'américains ont regardé la Snyder Cut de Justice League ce week-end

D'après les informations de Samba TV, une firme d'analyse, la Snyder Cut de Justice League a battu les audiences de la série Disney+ au cours du week-en de leur lancement aux Etats-Unis. 1,8 million de ménages américains ont regardé au moins cinq minutes du film de Zack Snyder pendant le week-end, contre seulement 1,7 million de ménages pour Falcon et le Soldat de l'Hiver.

Le succès fulgurant de Justice League laisse songeur. Dans ces conditions, Warner Bros pourrait-il prendre le risque de commander une suite, réservée à la VOD, à Zack Snyder ? Interrogé récemment sur la question, le réalisateur laisse la porte ouverte : “C'était quoi le plus probable ? Qu'ils me rappellent pour faire un Justice League 2 ? Ou qu'ils ressortent un film sortis il y a trois ans en y dépensant des millions de dollars ? Un Justice League 2 était bien plus probable et pourtant c'est cette deuxième option qui a été choisie. Donc qui sait ce que le futur nous réserve ?”.