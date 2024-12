Jusqu’à 49 % de réduction sur des chaises ergonomiques NEWTRAL : Noël commence maintenant chez GeekBuying !

GeekBuying propose des réductions incroyables sur les chaises ergonomiques NEWTRAL. Design moderne, confort et ergonomie innovante : ces modèles sont idéaux pour le télétravail ou la détente. Découvrez ces offres imbattables et profitez de codes promo exclusifs !

Noël approche, et avec lui, l’occasion idéale de faire plaisir tout en prenant soin de son confort. GeekBuying frappe fort avec des réductions exceptionnelles sur une sélection de chaises ergonomiques NEWTRAL. Parfaites pour le télétravail ou les longues sessions devant un écran, ces chaises allient design moderne et ergonomie pensée pour votre bien-être.

Découvrez sans attendre les meilleures offres pour allier économies et confort durable :

NEWTRAL MagicH-BP : confort et ergonomie réunis

La chaise ergonomique NEWTRAL MagicH-BP est un concentré d’innovations conçu pour offrir un confort sur-mesure, que ce soit pour le télétravail ou les moments de détente. Grâce à son dossier breveté Auto-Following, elle s’ajuste automatiquement aux mouvements de votre dos, assurant un soutien constant et favorisant une posture naturelle en S. Cette technologie unique contribue à réduire la pression sur la colonne vertébrale, un véritable atout pour prévenir les douleurs lombaires.

Recommandée par des experts en ergonomie et en santé, elle est idéale pour adopter une posture saine au quotidien. Son repose-pieds pliable et son inclinaison verrouillable sur 4 positions (96° à 136°) s’adaptent à tous vos besoins, du travail intense à la relaxation. Les 4D accoudoirs réglables, le coussin en mousse haute densité et l’assise ajustable garantissent un confort personnalisé, même pour de longues heures d’utilisation. Certifiée BIFMA et EN1335, la MagicH-BP est un investissement fiable et durable.

Acheter la chaise ergonomique NEWTRAL MagicH-BP à -46%

Pour ceux qui recherchent une solution tout-en-un, la version de la chaise NEWTRAL MagicH-BP avec bureau amovible est un choix idéal. Ce plateau pratique transforme la chaise en une véritable station de travail, permettant de travailler confortablement sans avoir besoin d’un bureau traditionnel. Stable et spacieux, il offre un support parfait pour un ordinateur portable, des documents ou même une tablette, tout en étant facilement ajustable pour s’adapter à votre position.

Facile à installer et à retirer, ce bureau amovible s’intègre parfaitement à l’ergonomie de la chaise, encourageant une posture saine et naturelle. Il est particulièrement utile pour les espaces réduits ou pour les utilisateurs souhaitant une configuration flexible et modulable. Avec cette version, la MagicH-BP se distingue comme une solution complète, alliant confort, efficacité et adaptabilité au quotidien.

Acheter la chaise ergonomique NEWTRAL MagicH-BP avec bureau amovible

NEWTRAL MagicH-GPRO : l’ergonomie ultime pour un confort absolu

La chaise NEWTRAL MagicH-GPRO repousse les limites du confort ergonomique grâce à son dossier breveté Auto-Following, qui s’ajuste parfaitement aux mouvements de votre dos. Ce mécanisme innovant favorise une courbure naturelle en S de la colonne vertébrale, réduisant la pression lombaire de 50 % et soulageant les douleurs liées à une posture prolongée.

Son appui-tête Auto-Following est un véritable atout : il s’adapte automatiquement aux mouvements de votre tête et de votre cou, garantissant un soutien continu et optimal, idéal pour le télétravail ou la relaxation.

La MagicH-GPRO s'ajuste à vos besoins avec ses accoudoirs 4D, son assise réglable en hauteur et en profondeur, et son repose-pieds pliable. Avec ses 4 positions verrouillables (96° à 136°), elle combine confort et adaptabilité, même pour les utilisateurs de grande taille (jusqu’à 1m90).

Certifiée BIFMA et EN1335, elle assure une qualité et une durabilité exceptionnelles, tout en étant facile à assembler.

Acheter la chaise NEWTRAL MagicH-GPRO à -49%

NEWTRAL MAGICH002 : ergonomie et confort au quotidien

La chaise NEWTRAL MAGICH002 combine technologie et design pour offrir un soutien optimal tout au long de la journée. Son soutien lombaire adaptatif unique suit automatiquement les mouvements de votre colonne vertébrale, s’ajustant en continu pour réduire les douleurs liées aux longues heures en position assise. Vous pouvez personnaliser l’intensité du soutien, garantissant une posture saine et confortable.

Grâce à ses multiples options de réglages, la MAGICH002 s’adapte parfaitement à vos besoins. Son dossier ajustable en hauteur et inclinable sur 3 positions (96° à 126°), son appui-tête réglable, et ses accoudoirs 4D vous permettent de trouver la position idéale, que vous travailliez, jouiez ou vous détendiez. Certifiée BIFMA et SGS, elle est conçue pour durer. Sa maille respirante maintient votre dos au frais, tandis que son coussin haute densité de 7 cm assure un confort durable, même après des heures d’utilisation. Fiabilité, confort et style réunis !

Acheter la chaise NEWTRAL MAGICH002 à -22%

La version équipée d’un bureau amovible de cette chaise offre une solution innovante et polyvalente pour le travail ou les loisirs. Parfaitement intégré à la conception ergonomique de la chaise, ce plateau amovible transforme votre espace en une véritable station de travail mobile. Idéal pour les espaces restreints ou pour les utilisateurs recherchant une solution tout-en-un, ce bureau s’adapte facilement à vos besoins, que ce soit pour travailler sur un ordinateur portable, écrire ou même lire.

Le plateau est conçu pour garantir une posture naturelle et confortable, avec un positionnement réglable pour s’ajuster à votre morphologie. Robuste et stable, il offre un espace suffisant pour vos activités tout en restant léger et facile à retirer lorsque vous n’en avez plus besoin. Cette fonctionnalité pratique fait de la MAGICH002 avec bureau amovible un choix parfait pour ceux qui souhaitent allier flexibilité et ergonomie dans leur quotidien.

Acheter la NEWTRAL MAGICH002 avec bureau amovible

Profitez de Noël chez GeekBuying et faites des heureux !

Avec ses remises incroyables, GeekBuying transforme Noël en une véritable fête pour les amateurs de bonnes affaires. Les chaises ergonomiques NEWTRAL ne sont qu’un aperçu des nombreuses offres disponibles. Que vous cherchiez des gadgets high-tech, des accessoires pour la maison ou encore des produits innovants, vous trouverez forcément votre bonheur parmi leur sélection.

Voir toutes les offres de Noël GeekBuying

En plus, avec des codes promo exclusifs, vous pouvez faire encore plus d’économies :

24XMASE1 pour 20€ de remise tous les 300€ d’achat sur tout le site

pour 20€ de remise tous les 300€ d’achat sur tout le site 24XMASE2 pour 10€ de remise tous les 150€ d’achat sur tout le site

pour 10€ de remise tous les 150€ d’achat sur tout le site 24XMASE3 pour 3€ de remise tous les 30€ d’achat sur tout le site

Ne tardez pas : rendez-vous sur le site de GeekBuying pour découvrir toutes leurs promotions et faire de ce Noël un moment à la fois magique et économique.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par GeekBuying.