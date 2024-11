Single Day : GeekBuying casse les prix sur les imprimantes 3D et bien plus !

Envie d’accéder à la révolution de l’impression 3D sans vous ruiner ? À l’approche du Single Day, GeekBuying casse les prix sur des modèles performants, de l’imprimante 3D à la graveuse laser, avec en prime des codes promo pour encore plus d'économies.

L'arrivée des imprimantes 3D a transformé de nombreux secteurs, rendant la fabrication accessible aussi bien aux professionnels qu'aux particuliers. Aujourd’hui, ces machines permettent de créer des objets personnalisés, de prototyper des projets ou même de réaliser des réparations domestiques, séduisant ainsi un large public. Cependant, le coût élevé de ces appareils freine souvent les plus enthousiastes. Pour remédier à cela, GeekBuying propose, à l'approche du Single Day le 11 novembre, des offres imbattables sur une vaste gamme d'imprimantes 3D et inclut même un graveur laser en promotion, rendant ces technologies innovantes plus abordables pour tous :

QIDI TECH X-Max 3 : Une imprimante 3D ultra-rapide pour des impressions de qualité industrielle

La QIDI TECH X-Max 3 est une imprimante 3D suréquipée pour les amateurs et pros à la recherche de performance et de qualité industrielle. Capable d’imprimer à une vitesse de 600 mm/s, elle promet des impressions rapides sans compromis sur la précision, grâce à sa structure CoreXY et son extrudeur haute vitesse chauffant jusqu'à 350 °C. Son châssis tout en métal assure stabilité et longévité, tandis que la chambre chauffée garantit des impressions uniformes, même avec des matériaux exigeants comme le PET-CF. Avec l’auto-nivellement, un plateau magnétique flexible et un logiciel intuitif, la X-Max 3 rend l'impression 3D plus facile et plus accessible que jamais, sans oublier son graveur laser en option pour encore plus de créativité.

Creality K1 Max : Imprimante 3D ultra-rapide avec la buse Unicorn Quick Swap

La Creality K1 Max se distingue par sa vitesse impressionnante et ses fonctionnalités avancées. Capable d'atteindre 600 mm/s, elle est parfaite pour les créateurs et designers pressés. Dotée d'une buse Unicorn Quick Swap qui se remplace facilement, elle simplifie l'entretien et maximise la productivité. Avec un volume d’impression généreux de 300 x 300 x 300 mm et un extrudeur chauffant jusqu’à 300 °C, elle offre une compatibilité large pour des matériaux variés. Grâce à son intelligence artificielle, ses fonctions telles que l’auto-nivellement, le capteur de LiDAR, et l’AI Camera garantissent des impressions de qualité. Son interface intuitive, ses deux ventilateurs de refroidissement et son purificateur d'air intégré assurent une expérience d'utilisation agréable, fiable et ultra-productive.

Creality K1C : Vitesse, précision et intelligence au service de l’impression 3D

La Creality K1C est une imprimante 3D performante et intuitive, taillée pour les utilisateurs en quête de rapidité et de qualité. Avec une vitesse impressionnante de 600 mm/s et une buse tri-métal Unicorn facilement interchangeable, elle offre une flexibilité incomparable pour des impressions précises. Sa chambre de construction de 220x220x250 mm permet de réaliser des projets complexes, tandis que son extrudeur direct chauffant jusqu'à 300 °C accepte une large gamme de filaments, dont les composites en fibre de carbone. Dotée d'une caméra AI, elle assure le suivi en temps réel et la détection des erreurs, rendant l'expérience d'impression plus sûre et efficace. Avec son système CoreXY, son écran tactile intuitif et son filtre à air actif, la K1C est pensée pour une impression rapide et sans soucis, adaptée aux débutants comme aux experts.

Artillery Sidewinder X4 Pro : Puissance et Précision pour des impressions de qualité

L’Artillery Sidewinder X4 Pro est une imprimante 3D polyvalente, conçue pour les créateurs exigeants. Avec des rails linéaires tout métal et un extrudeur direct à double engrenage, elle garantit des mouvements fluides et des impressions de haute précision, même à grande vitesse. Son hotend tout métal chauffe jusqu’à 300 °C, permettant d’imprimer avec une variété de matériaux résistants comme le nylon, l'ABS, et les filaments en fibre de carbone. La calibration automatique sur 81 points et la détection de fin de filament assurent une expérience sans interruption, tandis que la connexion WiFi permet un suivi à distance pratique. Grâce à une surface d'impression magnétique en PEI et un nettoyage automatique de la buse, la Sidewinder X4 Pro rend l'impression 3D simple et efficace. Avec 10 kg de filament inclus, c’est l’outil idéal pour vos projets, grands et petits !

Mecpow X4 : Puissance et précision pour des gravures et découpes exceptionnelles

La Mecpow X4 est une graveuse laser de 22W qui allie puissance et précision pour transformer vos projets créatifs. Grâce à sa technologie de compression du faisceau, elle découpe sans effort du bois de 10 mm, de l’acrylique noir de 6 mm, et même de l’acier inoxydable fin. Son spot ultra-fin de 0,08 x 0,1 mm et sa vitesse d'engraving de 22 000 mm/min garantissent des gravures rapides et détaillées. Avec une large zone de travail de 410 x 400 mm, elle offre de l’espace pour les grands projets. Le système d'assistance d'air intégré préserve la netteté des lignes et évite les brûlures, tandis que les fonctionnalités de sécurité, comme le capteur de flamme et l'arrêt d'urgence, assurent une utilisation en toute tranquillité. Compatible avec les logiciels LaserGRBL et LightBurn, elle s’adapte à divers matériaux (bois, métal, cuir, etc.), permettant des créations uniques et personnalisées.

Le Single Day chez GeekBuying : une pluie de codes promo

GeekBuying démarre les festivités du Single Day en avance ! Célébré chaque année le 11 novembre, le Single Day, ou “11.11”, est devenu la journée de promotions la plus attendue, rivalisant même avec le Black Friday. À cette occasion, GeekBuying propose non seulement des réductions alléchantes sur une large sélection de produits, mais également des codes promo pour encore plus d'économies :

24NOV11P1 pour 20€ de remise tous les 400€ d’achat sur tout le site

Que vous soyez à la recherche de gadgets high-tech, d'imprimantes 3D, ou de tout autre équipement innovant, c'est le moment parfait pour profiter de ces offres exclusives et anticiper vos achats à prix mini.

