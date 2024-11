Promos Single Day : GeekBuying propose des réductions sur la tech et la maison connectée

À l'occasion du Single Day, GeekBuying multiplie les offres sur des produits connectés pour la maison. Découvrez des appareils intelligents à prix mini, avec des codes promo exclusifs pour alléger encore votre budget !

La maison intelligente séduit de plus en plus de foyers grâce à ses fonctionnalités modernes qui simplifient le quotidien : éclairage ajustable, chauffage contrôlé à distance, appareils électroménagers connectés, ou encore systèmes de sécurité avancés. Elle promet un confort accru et une gestion optimisée de l’énergie. Cependant, cet attrait a un coût. Entre les thermostats connectés, les assistants vocaux et les installations de sécurité sophistiquées, le prix total peut rapidement grimper, freinant certains consommateurs. Pour beaucoup, cette technologie représente un investissement conséquent qui n’est pas encore accessible à tous, malgré les économies d'énergie potentielles qu'elle permet sur le long terme.

C’était sans compter sur GeekBuying qui, pour le Single Day du 11.11, a lancé en avance des promotions sur une gamme de produits connectés pour la maison intelligente :

ILIFE G9 pro : l'allié parfait pour une maison connectée impeccable

Profiter du ilife G9 Pro à -50%

L'ilife G9 Pro redéfinit le nettoyage domestique avec son système 2-en-1 d'aspiration et de lavage. Pensé pour simplifier l’entretien de la maison, ce robot assure un nettoyage complet, ajustant même la quantité d’eau selon le type de sol. Avec une station d’auto-vidage et un sac de 2,5 litres, il réduit les tâches de vidange à une fois tous les deux mois, libérant un temps précieux pour ses utilisateurs. Sa puissance d’aspiration de 3000 Pa capture efficacement la poussière, les poils d’animaux et les résidus incrustés, aussi bien sur tapis que sols durs.

Le G9 Pro s’intègre parfaitement à une maison connectée : compatible avec Alexa et Google Home, il suffit d’une commande vocale pour le lancer. Pratique, efficace et autonome, ce robot répond aux besoins d’un quotidien sans contrainte, pour une maison propre en permanence.

ILIFE G9 : un aspirateur robot connecté pour un nettoyage complet et autonome

Profiter du ilife G9 à -62%

L’ilife G9 est un robot aspirateur qui allie puissance et polyvalence pour un nettoyage optimal. Avec sa fonction de lavage intégrée, il élimine efficacement la poussière et les taches tout en ajustant la quantité d’eau selon le type de sol, une fonctionnalité idéale pour ceux qui recherchent une maison connectée, propre sans effort. Sa puissance d’aspiration modulable, atteignant 3000 Pa en mode maximum, garantit un nettoyage en profondeur sur tous types de surfaces, des sols durs aux tapis.

Doté de quatre modes de nettoyage, d’un réservoir de 200 ml et d’une autonomie de 100 minutes, le G9 couvre de grandes surfaces avant de retourner à sa station pour se recharger. Compatible avec Alexa et Google Home, il se contrôle facilement par la voix ou via l’application mobile, pour un usage encore plus intuitif, que vous soyez à la maison ou à l’extérieur.

Urevo U1 : le tapis de marche connecté pour un quotidien actif chez soi

Profiter du tapis UREVO U1 à -37%

Le tapis de marche UREVO U1 est une solution idéale pour intégrer de l’exercice dans votre journée sans quitter votre domicile. Compact et conçu pour s’installer sous un bureau, il permet de marcher tout en travaillant. Sa large surface de course (42 x 125 cm) offre un espace sûr et confortable, tandis que son moteur silencieux de 2,25 CV permet des vitesses jusqu’à 6 km/h, parfait pour une marche active. Grâce à son design ultra-fin et ses roues intégrées, il est facile à déplacer et à ranger.

L’écran LED fournit toutes les données essentielles : nombre de pas, distance, calories et temps. Pour encore plus de confort, un contrôle Bluetooth permet d’ajuster les paramètres à distance. Pensé pour la maison connectée, le UREVO U1 allie simplicité et praticité, rendant l’activité physique accessible tout au long de la journée.

Newtral magich-bpro : le fauteuil ergonomique intelligent pour une maison connectée et confortable

Profiter du fauteuil Newtral magich-bpro à -50%

Le fauteuil ergonomique Newtral magich-bpro apporte un soutien dynamique et intuitif à votre quotidien, particulièrement adapté pour le télétravail et les moments de détente. Grâce à son dossier auto-ajustable breveté, il accompagne vos mouvements pour maintenir une courbe naturelle de la colonne vertébrale, réduisant ainsi la pression lombaire de manière significative. Ce soutien continu assure un confort qui prévient les tensions et douleurs dues aux mauvaises postures.

Recommandé par des experts en ergonomie, le newtral magich-bpro se distingue par son appui-tête réactif, qui s’adapte à chaque mouvement de la tête et du cou, et un repose-pieds pliable qui invite à la relaxation. Ses accoudoirs 4D et son assise ajustable en hauteur et en profondeur permettent de personnaliser l’expérience pour s’adapter à toute morphologie.

Pensé pour un environnement connecté, il offre une qualité fiable et durable avec des certifications de sécurité et des matériaux robustes.

Le Single Day chez GeekBuying : des prix mini à foison

GeekBuying ne s’arrête pas là et enrichit ses offres de Single Day avec une vaste sélection de produits high-tech à prix mini. Que vous cherchiez des appareils connectés pour la maison, des gadgets innovants ou des équipements pour le télétravail, le site propose des remises imbattables et des codes promo exclusifs pour faire encore plus d’économies :

24NOV11P1 pour 20€ de remise tous les 400€ d’achat sur tout le site

pour 20€ de remise tous les 400€ d’achat sur tout le site 24NOV11P2 pour 10€ de remise tous les 200€ d’achat sur tout le site

pour 10€ de remise tous les 200€ d’achat sur tout le site 24NOVSHE1 pour 20€ de remise tous les 200€ d’achat sur la catégorie de produits Maison intelligente

pour 20€ de remise tous les 200€ d’achat sur la catégorie de produits Maison intelligente 24NOVSHE2 pour 15€ de remise tous les 150€ d’achat sur la catégorie de produits Maison intelligente

Faire de bonnes affaires chez GeekBuying

Grâce à ces offres variées, chacun peut trouver des produits adaptés à ses besoins, tout en profitant d’une expérience d’achat avantageuse. GeekBuying rend ainsi le Single Day accessible à tous les passionnés de technologie, pour un shopping malin et économique.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par GeekBuying.