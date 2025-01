Jouer à Doom dans un document Word ? C’est évidemment possible, essayez vous-même

Et un portage de Doom sur un support qui n'est pas du tout prévu pour ça, un ! Cette fois-ci, le jeu se lance dans un document Microsoft Word. Si vous voulez essayer, le fichier est gratuit.

Les aficionados des jeux vidéo plaisantent souvent sur le fait que certaines licences sont exploitées jusqu'à la moelle avec de nombreuses rééditions d'un de leurs titres phares. GTA 5, sorti en 2013, en est la parfaite illustration. Mais l'on pourrait aussi citer Skyrim (2011) dans une moindre mesure. Ici, ce sont les éditeurs qui sont à la manœuvre. Il existe pourtant un jeu qui connaît bien des versions uniquement grâce aux internautes : Doom.

L'idée n'est pas du tout d'en proposer une édition spéciale, ultime puis légendaire. L'objectif est simplement de savoir sur quel appareil il est capable de tourner. Et à ce niveau-là, il y a l'embarras du choix. Une touche de clavier, le Bloc-notes de Windows ou encore une brosse à dent électrique ne sont que des exemples parmi tant d'autres. On retrouve même Doom dans les CAPTCHA maintenant. Ce n'était visiblement pas assez.

Doom se lance dans un Fichier Microsoft Word, on n'arrête pas le progrès

À peine quelques jours après Doom dans un PDF, c'est en toute logique au tour de Doom dans un fichier Word de voir le jour. À l'origine du projet, il y a le néerlandais Wojciech Graj. C'est justement DoomPDF qui l'a motivé à se lancer. Le jeu s'affiche sur la moitié haute d'une page en portrait. Couleurs, nombre d'images par seconde suffisant… Tout y là pour une expérience fluide, à l'exception d'un détail : il n'y a aucun son. Un écueil qu'on pardonnera facilement, le but n'est pas de passer 30 heures sur le jeu non plus.

Vous pouvez voir le résultat dans la vidéo ci-dessous ou, mieux, essayer vous-même en vous rendant sur la page GitHub du projet. Une version 64 bits de Windows est nécessaire, sachant que l'anti-virus du PC affichera des mises en garde à l'ouverture. Vous pouvez les ignorer sans risque. Dirigez-vous avec les flèches du clavier, appuyez sur CTRL pour tirer, Espace pour utiliser un élément, et les touches 1 à 7 pour choisir votre arme.