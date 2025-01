Vous pouvez jouer à Tetris dans un fichier PDF maintenant, le voici

Quelqu'un a créé un PDF dans lequel il est possible de lancer une partie de Tetris. Si l'envie vous prend, le faire ne nécessitera qu'un clic sur un lien, c'est entièrement gratuit.



Des briques de différentes formes qui tombent de plus en plus vite du haut de l'écran. Une fois qu'elles créent une ou plusieurs lignes, ces dernières disparaissent. Vous avez certainement deviné à quel jeu vidéo cette courte description fait référence : Tetris, le titre le plus vendu au monde avec 520 millions d'exemplaires écoulés selon The Tetris Company. Au-delà de cet immense succès, sa simplicité fait qu'il est facilement jouable sur toutes les plateformes.

À l'instar de Doom, certains s'amusent à aller plus loin en faisant par exemple tourner Tetris dans un tableau Excel. Plus qu'un réel intérêt ludique, c'est surtout la prouesse technique qui intéresse dans ces cas-là. Exactement comme celle de l'analyste en sécurité Thomas Rinsma. Il a réussi à créer une version PDF du célèbre jeu, logiquement nommée PDFtris. Un exploit qui n'a pas été si facile à réaliser selon l'auteur.

Tetris fonctionne dans un simple fichier PDF, essayez vous-même

L'étonnante expérience est accessible à tous, cliquez simplement sur le bouton situé à la fin de cet article. Un détail saute aux yeux : les briques sont noires, pas en couleurs. Une limitation due au fonctionnement du jeu en PDF. Il repose notamment sur la fonction “afficher/masquer des champs d'annotations” pour créer les pixels monochromes constituant les pièces à aligner. Passé ce détail, il ne reste plus qu'à cliquer sur Start game.

Les contrôles sont gérés par les boutons de flèches et celui dans lequel il est écrit “Spin“, qui tourne les pièces. Si vous préférez jouer au clavier, vous pouvez taper les lettres W, Q, S ou D dans le champ prévu à cet effet (passez en Qwerty, c'est plus simple). Une fois la partie terminée, n'oubliez pas de sauvegarder votre score en imprimant la page. Pour celles et ceux qui veulent lire le code écrit par Thomas Rinsma, direction la page GitHub du projet.