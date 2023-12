Jeux vidéo : Windows 11 est moins bon que Linux, dans certains cas

Dans une série de benchmarks, on peut voir que les performances de Windows 11 sur des jeux vidéo récents sont derrières celles de 3 distributions Linux orientées gaming.

Le système d'exploitation Windows 11 est avant tout pensé pour une utilisation quotidienne aussi bien personnelle que professionnelle. Cela regroupe des activités extrêmement diverses, dont le jeu vidéo. Ce n'est cependant pas son principal argument de vente, et on se souvient qu'à sa sortie, Windows 11 avait tendance à faire chuter les performances en jeu. Des écueils corrigés depuis, et Microsoft ajoute souvent des fonctionnalités orientées “gaming”, comme Instant Games pour jouer sans téléchargement préalable.

Mais dans les faits, est-ce que concernant les jeux vidéo, le système est si bon que ça face à la concurrence ? Pour le savoir, les équipes du site ComputerBase ont mené une série de benchmarks en comparant Windows 11 à 3 distributions Linux spécifiques. Les challengers sont : Arch Linux, base de SteamOS 3 présent sur le Steam Deck, Pop!_OS et Nobara Linux. Les 3 distributions sont conçues pour le jeu. La machine de test est équipée d'un processeur AMD Ryzen 7 5800X et d'une carte graphique AMD Radeon RX 6700 XT.

Windows 11 fait de moins bons scores de performance que Linux sur des jeux vidéo récents

Tous les jeux testés sont à la base optimisés pour Windows. Il s'agit de Cyberpunk 2077, Forspoken, Starfield, Ratchet & Clank : Rift Apart, et The Talos Principle 2. Ils tournent sur Linux grâce à la couche de compatibilité Proton de Valve, système qui fait fonctionner des milliers de jeux Windows. Presque à chaque fois, Linux fait mieux que Windows 11. En terme de fps par exemple, Nobara s'en sort le mieux avec 100 images par seconde en moyenne, tandis que Windows 11 est dernier avec 94 fps. La différence n'est pas énorme, mais varie selon le jeu.

Sur The Talos Principle 2, Nobara affiche 71,5 fps, et Windows 11, toujours en bas du classement, 65,1. En mesurant le frame time, c'est à dire le temps que le système met à afficher une image sur l'écran, les résultats s'inversent et Windows fait mieux que Linux, à l'exception d'Arch Linux qui domine le classement. Pas question de dire que Microsoft est à la traîne, loin de là, mais il est intéressant de constater que les joueurs peuvent se tourner vers un autre OS pour tirer le meilleur parti de leurs jeux.