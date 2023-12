Microsoft suspend la mise à jour de Windows 11 2023 à cause d’un bug bien frustrant

Microsoft a temporairement suspendu la mise à jour Windows 11 2023 (23H2) en raison d'un bug. La société travaille sur un correctif et conseille aux utilisateurs de ne pas mettre à jour manuellement leur appareil vers Windows 11 2023 en attendant.

Pour mémoire, Copilot est un assistant utilisant l'IA : de plus en plus présent dans Windows 11, mais aussi intégré à Microsoft 365, il peut aider les utilisateurs à effectuer des tâches sur l'OS, telles que la saisie de texte, la traduction de langues et la rédaction de code. Lancé en version préliminaire il y a quelques mois, il est disponible pour tous les utilisateurs de Windows 11 depuis le déploiement de la version 2023 de l'OS.

Copilot est donc très utile… quand il fonctionne bien. Or, un bug a été découvert avec la dernière mise à jour de Windows 11 qui gêne au bon fonctionnement de Copilot. Voici ce qu'explique Microsoft :

“Les appareils Windows utilisant plus d'un moniteur pourraient rencontrer des problèmes avec le déplacement inattendu des icônes du bureau entre les moniteurs, ou d'autres problèmes d'alignement des icônes lors de l'utilisation de Copilot dans Windows (en version préliminaire).”

Un bug de Copilot suspend la mise à jour de Windows 11 2023

Le bug en question affecte les appareils avec plusieurs moniteurs. Lorsque Copilot est utilisé sur ces appareils, les icônes du bureau peuvent se déplacer de manière inattendue entre les moniteurs ou être mal alignées. Ce bug peut être gênant. Par exemple, si un utilisateur a un moniteur pour le travail et un autre pour le divertissement, le bug peut entraîner une confusion entre les icônes des deux moniteurs, altérant ainsi l'organisation initiale. Microsoft a donc suspendu la mise à jour de Windows 11 2023 (23H2).

Encore plus gênant : certains utilisateurs ayant effectué cette mise à jour n’ont plus du tout accès à Copilot. Un problème causant parfois bien des tracas pour celles et ceux qui se sont déjà habitués à utiliser l’assistant.

Microsoft a identifié que ce problème est spécifiquement lié à la version 19045.3758 (KB5032278) du système d'exploitation Windows 11. L'équipe travaille actuellement sur un correctif. La société n'a pas donné de date de sortie pour ce correctif, mais il devrait être disponible très prochainement via une mise à jour de Windows 11. En attendant la sortie du correctif, les utilisateurs de Windows 11 avec plusieurs moniteurs sont invités à ne pas mettre à jour manuellement leur appareil vers Windows 11 en version 23H2. Ils peuvent continuer à utiliser Copilot sur leur actuelle version de Windows 11, qui n'est pas affectée par ce bug.