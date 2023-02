iPhone SE 4 : un lancement dès 2024 avec un écran OLED et une puce 5G Apple ?

Nouveau rebondissement pour le projet d’un nouvel iPhone SE de quatrième génération. Il semblerait qu’Apple n’a finalement pas annulé le smartphone, et que celui-ci est bien prévu pour 2024.

Cela fait maintenant plusieurs mois que nous évoquons l’arrivée d’un nouvel iPhone SE 4, censé profiter d'un design avec une encoche héritée des iPhone haut de gamme. Alors que tout pointait vers une sortie dès l’année prochaine, les plans d’Apple étaient temporairement tombés à l’eau.

En effet, le célèbre analyste Ming-Chi Kuo avait laissé entendre que la sortie du prochain smartphone abordable d’Apple serait tout simplement annulée. Cependant, Ming-Chi Kuo vient de publier un nouveau rapport qui semble contredire sa précédente affirmation, puisque de nouvelles informations au sujet de l’appareil ont été dévoilées.

L’iPhone abordable d’Apple utilisera bien un écran OLED

D’après ses nouvelles informations, Apple a relancé le développement d'un iPhone SE de quatrième génération, et celui-ci serait beaucoup plus intéressant que le projet original. L’iPhone SE 2024 utiliserait un écran OLED de 6,1 pouces, et non plus un écran LCD, ce qui lui permettra de s’aligner sur les iPhone de 14e génération.

Le nouvel iPhone SE sera également équipé du modem 5G conçu sur mesure par Apple, avec une connectivité limitée aux bandes sub-6GHz de la 5G, a précisé l'analyste. L'iPhone SE actuel prend déjà en charge la 5G, mais utilise la puce Snapdragon X57 personnalisée de Qualcomm.

L’analyste n’a pas évoqué le prix de l’appareil, mais il n’est pas impossible que le smartphone « abordable » d’Apple ne le soit plus autant qu’avant. L’iPhone SE 5G est actuellement commercialisé à 559 euros, et utilise des composants assez vieux, dont notamment un petit écran LCD de 4,7 pouces, ou encore un bouton Touch ID.

Le nouvel iPhone SE 4 utilisant un écran OLED ou encore un système de reconnaissance biométrique Face ID, il n’est pas impossible qu’Apple décide d’augmenter légèrement la facture sur son prochain appareil. On s’attend à ce que l’iPhone SE 4 passe la barre des 600 euros, ou Apple devra sérieusement rogner sur ses marges et faire plaisir à ses fans les moins fortunés.