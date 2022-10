iPhone SE 2023 : voici à quoi va ressembler le prochain smartphone abordable d’Apple

Comme à son habitude, Jon Prosser a dévoilé de nouveaux rendus présentant le design d’un futur appareil d’Apple, et il s’agit cette fois-ci du prochain smartphone abordable du fabricant américain : l’iPhone SE 2023.

Cela fait maintenant plusieurs mois que nous entendons parler du prochain iPhone SE, que l’on attend pour le printemps de l’année prochaine. De nombreux rapports ont confirmé que ce nouveau modèle de 2023 s’appuiera sur le design de l’iPhone XR, abandonnant ainsi le design maintenant obsolète de l’iPhone SE 5G de 2022.

Jon Prosser en a donc profité pour créer avec son designeur Ian Zelbo de nouveaux rendus détaillés de l’appareil dans plusieurs coloris : rouge, blanc et noir. L’iPhone reprend donc le design emblématique de l’iPhone XR avec son encoche, mais surtout son écran LCD aux bordures assez larges.

Quelles caractéristiques techniques pour l’iPhone SE 2023 ?

Comme c’est souvent le cas avec ses iPhone abordable, Apple devrait équiper le smartphone avec une de ses puces maison les plus puissantes. Les iPhone 14 n’avaient eu droit qu’à une puce A15, que l’on retrouvait déjà sur les iPhone 13 de 2021, on imagine que l’iPhone SE 4 devrait lui aussi utiliser cette puce. Le processeur A16 Bionic serait ainsi toujours réservé aux modèles 14 Pro.

Le nouveau design permettra à l’iPhone de faire disparaître le bouton Touch ID, qui sera remplacé par un système biométrique Face ID. Il s’agira donc de la première fois que la série SE sera compatible avec cette technologie.

On s’attend également à ce que l’iPhone SE 2023 ait droit à une caméra unique de 12 MP au dos, et d’une autonomie suffisante pour tenir une journée. L’iPhone abordable devrait également être certifié IP67 pour la résistance à l’eau et à la poussière.

En dehors du processeur, la différence avec l’iPhone XR pourrait surtout se situer au niveau de l’écran. Ross Young, l’analyste le plus fiable de l’industrie, avait annoncé au début de l’année qu’Apple prévoit de sortir un iPhone SE de quatrième génération avec un écran plus grand de 5,7 pouces l’année prochaine. Ce dernier ne profiterait donc pas d’un écran aussi grand que l’iPhone XR, qui a lui droit à une dalle 6.06 pouces. Il faudra attendre encore quelques mois avant de savoir exactement quel format a adopté Apple.