Coronavirus : Apple conseille de nettoyer son iPhone avec du désinfectant

Le coronavirus a poussé Apple à changer d’avis. La firme de Cupertino conseille maintenant de nettoyer son iPhone ou son iPad avec de l’alcool ou des lingettes désinfectantes. Jusqu’ici, le constructeur avait pourtant toujours proscrit l’usage d’un quelconque produit chimique, de crainte d’abîmer le revêtement oléophobe de l’écran.

Apple vient de mettre à jour les conditions générales d’utilisation de son site web américain. Le groupe californien autorise maintenant ses utilisateurs à nettoyer leurs produits Apple, comme un iPhone 11 ou un iPad Pro, avec « une lingette à l’alcool isopropylique à 70 % ou les lingettes désinfectantes Clorox ». La marque déconseille néanmoins d’inonder l’appareil avec le produit choisi. De notre côté, on vous invite plutôt à choisir une solution sans alcool pour nettoyer votre smartphone et lutter contre le coronavirus.

Apple change d’avis et autorise (enfin) les désinfectants

Jusqu’ici, Apple a toujours défendu à ses utilisateurs de se servir d’un produit chimique pour désinfecter leurs produits. Sur son site web, le constructeur a toujours conseillé de se contenter « d’un chiffon doux, légèrement humide et non pelucheux, comme un chiffon pour optiques » voire d’un chiffon mouillé avec un peu d’eau chaude savonneuse. Depuis quelques mois, Apple fournit d’ailleurs une chiffonnette exclusivement dédiée au nettoyage de l’écran Pro Display XDR.

Pour l’heure, la version française de la page n’a pas encore été mise à jour et déconseille toujours de « mettre le produit en contact avec des liquides » et d’utiliser un aérosol, un solvant ou un produit abrasif. Apple y assure toujours que les produits désinfectants de ce genre risquent d’abîmer le revêtement « oléophobe (repoussant l’huile) résistant aux empreintes » qui recouvre l’écran tactile de ses appareils. On imagine que la firme américaine ne tardera plus à mettre à jour toutes ses conditions générales d’utilisation.

Quoi qu’il en soit, un test réalisé récemment par le Wall Street Journal prouve que l’écran tactile d’un iPhone peut être nettoyé à l’aide d’une lingette désinfectante sans abîmer le revêtement. Pour prouver ses dires, le média a nettoyé plus de 1000 fois l’écran de l’iPhone 8 avec des lingettes de la marque Clorox. Aucun dégât n’a été observé sur la dalle LCD.

