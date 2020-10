Le coronavirus survit sur un écran de smartphone pendant 28 jours

Le coronavirus est capable de survivre sur un écran de smartphone pendant une période de 28 jours, montre une nouvelle étude. Le virus SARS-COV-2 peut en effet s'agripper à des surfaces en verre ou en acier pendant près d'un mois. Pour endiguer la propagation du Covid-19, on vous conseille donc de nettoyer régulièrement l'écran tactile de votre téléphone.

Alors que l'épidémie de coronavirus continue de se propager dans le monde, les chercheurs tentent de mieux comprendre le fonctionnement du virus. Si le SRAS-CoV de 2003, une autre version du coronavirus actuel, ne tenait pas plus de 96 heures sur un écran de smartphone, il s'avère que le Covid-19 est en mesure de survivre pendant 28 jours sur du verre, de l'acier inoxydable et des billets de banque en papier et en polymère, révèle une étude publiée dans Virology Journal. Pour survivre, le virus doit cependant profiter de conditions précises : une température moyenne ambiante de 20 °C et une humidité de l’air de 50 %.

Pendant ces 28 jours, de nombreuses personnes peuvent entrer en contact avec le virus. C'est surtout vrai si les particules responsables du Covid se retrouvent sur des billets de banque. Pour éviter les contagions, les autorités conseillent de privilégier les paiements par carte sans contact. Comme prévu, il est donc bien possible de contracter le Covid-19 même si vous avez scrupuleusement respecté les distances de sécurité.

Nettoyez régulièrement l'écran tactile de votre smartphone

“Les appareils à écran tactile peuvent donc constituer une source potentielle de transmission, et devraient être régulièrement désinfectés surtout dans les environnements comportant plusieurs usagers” conseillent les chercheurs. Le risque principal est de transporter le virus de l'écran jusqu'à notre visage en passant un appel téléphonique par exemple. Par prudence, optez d'abord pour un kit main libre

Afin de vous protéger, on vous encourage aussi à nettoyer l'écran de votre smartphone sur une base régulière. Pour éviter d'endommager le revêtement de la dalle, utilisez un chiffon en microfibre et d'une solution dépourvue d'alcool. Dans la même optique, n'hésitez pas à nettoyer votre clavier ou votre souris plus régulièrement qu'à l'accoutumée.

Source : Virology Journal