iPhone 13 : nouveaux coloris, encoche réduite, Touch ID sous l’écran…voici les dernières fuites

Les iPhone 13 continuent de se dévoiler. Alors que la keynote de présentation approche à grands pas, une série de fuites sont venues lever le voile sur les nouveaux coloris dans les cartons d'Apple. Les indiscrétions confirment qu'Apple est parvenu à réduire la taille de l'encoche. Dans les années à venir, le géant américain devrait aller encore plus loin en supprimant complètement celle-ci.

Pour distinguer les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max des autres modèles, Apple va décliner les deux smartphones haut de gamme en plusieurs coloris premium. Citant des informations provenant de la chaîne d'approvisionnement, le leaker Ranzuk assure que les iPhone 13 Pro seront proposés dans les coloris suivants : noir, argent, or rose et or couché du soleil.

Une précédente fuite signée Apple Tomorrow tablait déjà sur 4 coloris exclusifs pour les iPhone 13 Pro. Au vu des descriptions fournies, les deux informateurs évoquent les mêmes coloris, mais sous des appellations différentes. Apple Tomorrow avait intitulé les coloris de cette façon : Sunset Gold, Matte Black, Rosé et Pearl.

Apple travaille sur une technologie qui cache Face ID et Touch ID sous l'écran

D'après les informations de nos confrères d'Apple Insider, Apple serait bien parvenu à réduire la taille de l'encoche des iPhone 13. Présente depuis les iPhone X, cette encoche loge tous les capteurs TrueDepth nécessaires au fonctionnement de la reconnaissance faciale Face ID. Elle renferme aussi un capteur de proximité, un haut-parleur, le micro et la caméra frontale.

Brevet à l'appui, Apple Insider assure qu'Apple ambitionne de se débarrasser complètement de l'encoche sur les prochaines générations. Pour y parvenir, le groupe souhaiterait cacher les capteurs logés dans l'encoche sous la dalle tactile. Le géant de Cupertino en profiterait pour ressusciter le lecteur d'empreintes digitales Touch ID.

D'après le brevet déniché par Apple Insider, l'entreprise cacherait les composants nécessaires à Face ID et Touch ID sous l'écran grâce à la même technologie. Concrètement, le dispositif imaginé par les ingénieurs pourrait déverrouiller l'iPhone en utilisant soit votre visage (si celui-ci est dans le champ) ou l'empreinte digitale. La technologie en cours de développement serait capable de passer d'une méthode de déverrouillage biométrique à l'autre.

Malheureusement, il est fort probable que cette technologie ne soit pas intégrée sur les iPhone 13. Par contre, les rumeurs veulent que le Touch ID fasse bien son grand retour sous l'écran, mais sous une forme différente de celle imaginée dans le brevet. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Apple Insider