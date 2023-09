L’iPhone 15 et les nouvelles montres d’Apple sont compatibles avec la chiffonnette, c’est officiel

Bonne nouvelle pour les propriétaires d’iPhone 15 et des nouvelles Apple Watch d’Apple, vous pourrez essuyer votre appareil avec la légendaire chiffonnette d’Apple, celle-ci étant désormais officiellement compatible.

Sur son site officiel, Apple a mis à jour la page de sa chiffonnette, son chiffon premium qui permet de nettoyer l’écran de ses produits. Dans la section « compatibilité », on retrouve la plupart des appareils Apple lancés au cours des dix dernières années, et cette liste vient d’être complétée avec les nouveaux produits lancés hier soir, à l’occasion de la Keynote de fin d’année 2023.

Désormais, on sait que la chiffonnette peut officiellement nettoyer les nouveaux iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max. Mieux encore, le chiffon est aussi compatible avec les Apple Watch Series 9 ainsi que la nouvelle Apple Watch Ultra 2. Celles-ci n’ont donc plus à craindre de prendre la poussière.

La chiffonnette d’Apple devient encore plus utile

Lancée en fin d’année 2021 aux côtés des MacBook Pro M1 Pro et M1 Max, la chiffonnette d’Apple est un produit pour le moins excessivement cher, qui permet de nettoyer l’écran de vos appareils à l’aide de son revêtement constitué d’un matériau non abrasif doux au toucher. Celle-ci est commercialisée à pas moins de 25 euros sur le site officiel d’Apple en France, contre 19 dollars aux Etats-Unis. En cause, la présence d’un logo discret de la société à la forme d’une pomme, dans le coin inférieur droit.

Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, ce produit Apple pour le moins étonnant a été un véritable succès, puisqu’il a rapidement été en rupture de stock juste après son lancement. Malgré les moqueries de nombreux internautes sur les réseaux sociaux, il semble bien que de nombreux fans d’Apple se soient laissé séduire.

Malheureusement, il semble qu’un des modèles d’iPhone ne pourra bientôt plus profiter des services de la chiffonnette en France. L’iPhone 12, sorti en 2020, vient étonnement d’être interdit en France à cause de son taux d’émissions plus élevé que ne l’autorise le seuil en vigueur dans notre pays. Apple devra donc corriger le tir s’il veut continuer à voir des clients essuyer l’écran de leur iPhone 12 avec sa chiffonnette dans l’Hexagone.