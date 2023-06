Smartphone, tablette, PC : le prix reste le critère d’achat n°1, bien loin devant l’écologie

Dans un nouveau rapport, l'INSEE s'est penché sur les habitudes de consommation des acheteurs d'appareils numériques. L'étude dévoile notamment que les Français regardent avant tout le prix avant d'acquérir un nouveau smartphone ou un PC. L'efficacité énergétique ou l'écoconception sont très loin derrière.

L'INSEE vient de publier un nouveau rapport ce 12 juin 2023 centré sur les habitudes de consommation des Français sur le numérique. L'occasion d'apprendre notamment que près de 9 personnes sur 10 utilisent aujourd'hui un smartphone pour se connecter à Internet. Plus précisément, au premier trimestre 2021, 86% des internautes ont utilisé un téléphone portable pour se rendre sur la toile, et 84 % un PC portable.

Le prix reste le critère d'achat numéro 1

Mais ce que l'on retiendra surtout de cette étude, c'est le peu d'importance accordé par les Français à l'efficacité énergétique ou à l'éco-conception (fabrication respectueuse de l'environnement). En effet en 2022, parmi les personnes qui ont acheté un smartphone, un PC ou une tablette, seulement 20% ont pris en considération l'efficacité énergétique de l'appareil (14% pour l'éco-conception).

Sans surprise, le prix reste le critère d'achat numéro un pour les Français, à hauteur de 82 %. Enfin, 61 % des consommateurs s'attardent particulièrement sur les caractéristiques du disque dur et sur la vitesse du processeur. En outre, 8% des acheteurs interrogés par l'institut estiment importante l'existence d'une garantie de reprise de leur appareil obsolète par le vendeur.

Les jeunes plus sensibles aux préoccupations écologiques

Enfin, 6% des sondés prennent en compte la possibilité de prolonger la durée de vie de leur appareil via une garantie supplémentaire. Notez que les jeunes utilisateurs sont plus soucieux de l'empreinte écologique de leurs futurs appareils. 24 % des 15-29 ans regardent l'efficacité énergétique du produit et 16 % son éco-conception. Ces chiffres chutent à respectivement 15 % et 13 % chez les 60-74 ans.

Des facteurs géographiques entrent également en ligne de mire. En Ile-de-France et dans la région parisien, 24 % des acheteurs s'inquiètent de l'efficacité énergétique des appareils, contre 18 % dans les villes de moins de 200 000 habitants et 15 % dans les communes.

1/3 des acheteurs optent pour le recyclage pour leurs vieux appareils

Concernant la fin de vie des appareils, seulement 1/3 des acheteurs ont le réflexe de proposer leur ancien smartphone/PC/tablette à une filière de recyclage ou de reconditionnement. Ainsi et dans la majorité des cas (soit 63% pour les smartphones et 55 % pour les ordinateurs portables et les tablettes), les consommateurs conservent leur ancien appareil à domicile ou le donne à un membre de leur famille. Fort heureusement, les pratiques les plus polluantes deviennent marginales : seulement 2% des sondés ont avoué jeter leurs appareils numériques dans une poubelle classique.