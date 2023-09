iPhone 15 Pro : vous allez être déçu, le 1er benchmark dévoile un gain de performance minime

L’iPhone 15 Pro vient d’être repéré sur le célèbre benchmark Geekbench, et on sait désormais à quoi s’attendre au niveau des performances de l’appareil. Malheureusement, il est moins puissant que ce que l’on pouvait espérer.

Alors qu’il vient tout juste d’être annoncé, l’iPhone 15 Pro a déjà été repéré sur un benchmark. L’appareil est passé sur Geekbench, et c’est alors l’occasion de voir de quoi sa nouvelle puce A17 Pro est capable. Pour rappel, celle-ci est gravée en 3 nm par TSMC, et il s’agit de la première puce du marché à bénéficier de cette finesse de gravure.

Il semblerait qu’Apple ait choisi la technologie N3B de TSMC, l’une des plus avancées à ce jour. Cependant, malgré cela, il semblerait que l’iPhone 15 Pro ne bénéficie pas d’un grand bond de performances par rapport à la puce A16 de l’iPhone 14 Pro.

L’iPhone 15 Pro passe déjà sur un benchmark

Sur Geekbench, l’iPhone 15 Pro a réussi à obtenir un score moyen d’environ 2900 points sur un cœur, et de 7200 points sur tous ses cœurs. Malgré une fréquence maximale de 3,768 GHz, en hausse par rapport à la génération précédente, ainsi que l’adoption de 8 Go de RAM, l’iPhone 15 Pro est seulement 10 % à 15 % plus rapide que l’iPhone 14 Pro. Pourtant, on s'attendait à ce que la nouvelle puce soit significativement plus puissante que la génération précédente.

Il semblerait qu’Apple ait décidé de baser sa nouvelle puce A17 sur l’ancienne puce A16, et de n’apporter que des changements mineurs sur cette génération. En effet, en fouillant le code source d’iOS, des utilisateurs chinois se sont aperçus que les puces A15 et A16 des iPhone 14 étaient respectivement nommées H14 et H15. Cependant, alors qu’on aurait pu s’attendre à ce que l’A17 Pro soit nommée « H16 », Apple aurait plutôt choisi le nom « H15 Coll », ce qui prouve le lien étroit entre les deux puces.

Le SoC A17 ne bénéficie que d’une gravure plus fine, ainsi que des optimisations au niveau de la fréquence maximale, du cache et l’ajout d’un cœur additionnel pour le GPU. En dehors des jeux vidéo les plus gourmands, vous ne remarquerez donc probablement pas l’écart de performances entre les deux puces.