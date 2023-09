Apple pourrait remplacer les ventilateurs par des aimants dans ses appareils pour éviter la surchauffe

Un nouveau brevet déposé par Apple décrit un système d’aimants chargés de mieux redistribuer la chaleur générés par les composants. Ces derniers pourraient théoriquement générer un champ magnétique qui permettra à la chaleur de mieux circuler dans les appareils et ainsi protéger les parties sensibles. La firme ne précise toutefois pas pour quels appareils cette technologie serait destinée.

La gestion de la chaleur est une composante essentielle du design de n’importe quel appareil électronique. C’est systématique : les composants génèrent de la chaleur et, si celle-ci n’est pas répartie correctement, elle peut durablement endommager les pièces les plus sensibles aux hautes températures. Depuis de nombreuses années, la solution quasi universelle adoptée par les constructeurs est donc d’inclure des ventilateurs, plus ou moins nombreux, chargés d’éloigner la chaleur des composants cruciaux.

Si cette méthode a prouvé son efficacité, elle n’en est pas moins exempte de défauts, le premier étant celui du bruit. N’importe qui ayant tenté de repousser les limites de son PC portable pourra en témoigner. D’autres méthodes existent déjà, comme le watercooling, mais la recherche dans le domaine n’est pas encore terminée. On en veut pour preuve un récent brevet déposé par Apple, qui imagine un système de refroidissement ingénieux, à base d’aimants.

Des aimants pour éviter la surchauffe de ses appareils électroniques

L’idée, théoriquement, est simple. Les aimants intégrés à l’appareil pourront générer un champ magnétique qui lui-même fera circuler les particules chargées en énergie plus efficacement. « Les ventilateurs peuvent être indésirables en raison du bruit et des vibrations qu’ils génèrent », écrit Apple, « en particulier pour […] les appareils mobiles et les appareils portables qui peuvent être utilisés à proximité de l’utilisateur ».

Le constructeur ne se cache donc pas de chercher une alternative moins bruyante aux ventilateurs classiques. Néanmoins, le brevet ne précise pas pour quel appareil cette technologie serait destinée. On retrouve bien des croquis d’iPhone, iPad et même iPod au sein du document, mais aucun projet concret d’une implémentation future à l’heure actuelle. Ironie du sort, ce brevet fait surface alors que des allégations sur la surchauffe de l’iPhone 15 inquiètent les utilisateurs.