Le processeur Snapdragon 8cx Gen 4 sera aussi performant que l’Apple M2, mais sortira après le M3

Qualcomm prépare un nouveau SoC qui devrait avoir des performances équivalentes à celles proposées par les MacBook et iPad d’Apple.

En matière de performances et d’efficacité énergétique, tout le monde s’accorde à dire que la puce M2 d’Apple jouit d’une avance considérable sur ses concurrents Intel et Qualcomm. Ce dernier travaille depuis longtemps à la conception d’un processeur capable d’enterrer les Apple Silicon M2 des MacBook. Pour combler son retard, le fondeur californien a fait l’acquisition de Nuvia en 2021. L’équipe ainsi formée travaille depuis sur « une nouvelle génération de processeurs pour les plates-formes Snapdragon, Qualcomm Oryon ».

Bien que son nom ne soit pas encore officiel, le SoC de Qualcomm a pour l’instant appelé Snapdragon 8cx Gen 4. Ses concepteurs sont parvenus à atteindre leurs objectifs en matière de performances et d’efficience. La puce serait constituée de 12 cœurs, dont 8 dédiés aux calculs les plus complexes, et 4 assignés à gérer les tâches de fond. Sur le papier donc, l’offre de Qualcomm devrait être plus rapide que les 4 cœurs haute performance proposés dans les MacBook Pro M2, par exemple.

Qualcomm s’apprête à riposter à l’Apple M2 avec le Snapdragon 8cx Gen 4

Bien qu’il était un temps question de l’utiliser dans les smartphones et tablettes haut de gamme, Qualcomm définit désormais Oryon comme un processeur dédié aux laptops. La compagnie compte donc séduire les fabricants d’ordinateurs en leur donnant la chance d’égaler en rapidité et en autonomie ce qui se fait de mieux chez Apple.

Selon le site SemiAccurate, les performances proposées par le Snapdragon 8cx Gen 4 « sont un peu meilleures que celles d’un Apple M2 ». Malheureusement pour les constructeurs intéressés, la sortie de ce produit n’est pas imminente. Pire encore, il y a de fortes chances pour que la compagnie ne le lance qu’après la sortie du processeur M3. La rumeur court selon laquelle Apple va inaugurer cette nouvelle série de puces dans de nouveaux MacBook Pro, Mac mini et MacBook Air avant la fin de l’année 2023. La firme de Cupertino pourra donc se targuer d’avoir une avance substantielle sur ses concurrents pendant quelques mois encore.