iPhone : la célèbre app iBeer rapportait plus de 15 000 euros/ jour à son développeur

La célèbre app iBeer sur iPhone a généré des bénéfices colossaux pour son développeur. Quand l'application faisait partie des plus gros succès de l'App Store, le développeur gagnait plus de 15 000 euros par jour.

Peu après le lancement du premier iPhone, une application iOS s'est imposée parmi les apps les plus populaires de l'App Store. Il s'agit d'iBeer, une app très basique qui propose de simuler la dégustation d'un bière. La plupart des premiers utilisateurs d'iPhone ont installé cette application, aussi inutile qu'amusante, pour épater la galerie avec leur nouveau joujou. L'app mettait surtout en évidence les capacités de l'iPhone à comprendre comment vous le tentiez en main grâce à l'accéléromètre.

“Buvez de la bière sur votre iPhone. Élu “Best of iTunes” et téléchargé plus de 90 millions de fois ! Ce tour visuel hilarant se comporte comme un vrai verre de bière”, se vante le développeur sur la page de l'application. Avec le temps, le développeur a même ajouté des options à son application. “Obtenez 4 types différents de bière, de café chaud à la vapeur et de rince-bouche. Lait, soda, vin, eau, champagne, vodka, etc. Sélectionnez vos propres arrière-plans photo ou utilisez nos fonds d'écran”, précise le développeur, un certain Hottrix.

Sur le même sujet : Le premier iPhone X avec USB-C 100% étanche sera bientôt vendu aux enchères

L'application culte des premiers iPhone

Dans une interview accordée à Mel Magazine, le développeur de Hottrix derrière iBeer, Steve Sheraton, revient sur les origines de l'application. Dans un premier temps, l'homme avait développé une solution logicielle sur son propre iPhone pour la montrer sur YouTube. “J'étais complètement fauché, j'essayais juste de m'en sortir, de vivre sur le canapé d'un ami, et soudain, la vidéo recevait des millions de vues, ce qui était beaucoup en 2007. Les gens me suppliaient d'obtenir cette « chose » sur leur téléphone”, explique Steve Sheraton.

Face à l'engouement, il a mis en vente l'application sur l'App Store pour 2,49 €. L'application a fait un carton instantané. “Nous avons pris la première place dans l'App Store dès le premier jour et y sommes restés environ un an. iBeer a été un grand succès parce qu'il a permis aux gens de montrer à leurs amis de quoi le téléphone était capable. Vous pouviez leur montrer des cartes et toutes ces choses un peu geeks, mais iBeer était plus facile à comprendre”, poursuit le développeur. Grâce à ce succès, Hottrix gagnait entre 10 000 $ à 20 000 $ par jour.

Source : MelMagazine