iPhone : iOS 14.4 affichera une erreur si les capteurs photo ne sont pas ceux d’origine

Les iPhone sous iOS 14.4 afficheront une erreur si les capteurs photo ont été changé par un réparateur non agréé par des pièces qui ne sont pas des pièces détachées Apple d'origine. Un message semblable s'affichait déjà lors des remplacements d'écran par des pièces de fabricants tiers.

A en croire le site iMore, les iPhone afficheront bientôt une erreur en cas de réparation lorsque les capteurs photo ont été remplacés par des pièces qui ne sont pas d'origine. Apple affiche le même type d'avertissement en cas de remplacement d'écran non agréé. Ainsi qu'en cas de remplacement du lecteur d'empreintes sur les iPhone plus anciens. L'arrivée de ces messages d'erreur est confirmé dans le code de iOS 14.4.

On ne sait pas grand chose d'autre, si ce n'est le libellé en anglais du message d'erreur : “Unable to verify this iPhone has a genuine Apple camera”, ce qui devrait donner en français “Nous n'avons pas pu vérifier que votre iPhone a des capteurs photo Apple authentiques”. Il y a néanmoins fort à parier que le comportement soit le même que pour les écrans de marques tierces. Si cela se confirme, cela veut dire que le message apparaîtra sous la forme d'une notification sur l'écran de verrouillage pendant une courte période.

L'erreur devrait également apparaître dans les réglages. Mais dans l'ensemble le smartphone devrait continuer de fonctionner normalement, sans aucune limitation. L'implication principale pour les utilisateurs concernés c'est qu'il verront l'erreur dans les menus après la réparation. De quoi inciter sans doute un petit nombre d'utilisateurs à upgrader. Tout en incitant les autres à opter systématiquement pour des réparations en Apple Store ou dans un centre agréé.

Apple n'interdit d'ailleurs pas vraiment de faire réparer son appareil chez le réparateur du coin, ce qui aurait sans conteste provoqué une levée de boucliers de clients et d'associations de consommateurs. Au vu du prix des réparations facturé par la firme, il n'est dans tous les cas pas toujours possible (ou censé) de faire réparer un iPhone par Apple. Par exemple le prix d'un remplacement hors garantie de capteurs photo sur l'iPhone 11 Pro Max peut coûter jusqu'à 641 € (prix des réparations “autres dommages” chez Apple).

