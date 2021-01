iPhone 12 : il est 21% plus cher à produire que l’iPhone 11

L'iPhone 12 est plus cher à produire que son prédécesseur, l'iPhone 11. D'après l'enquête réalisée par Counterpoint, Apple dépense jusqu'à 415 dollars (340 euros) pour fabriquer chaque unité, soit 87 dollars de plus que pour l'iPhone 11. Cette hausse du coût de production s'explique par l'intégration d'un écran AMOLED, d'un modem 5G et d'un SoC gravé en 5 nm.

Fidèle à ses habitudes, le cabinet d’analyse Counterpoint s'est intéressé au coût de production des iPhone 12. L'étude se focalise sur le modèle standard d'iPhone 12, que nous avons testé. Pour produire une seule unité (avec 128 Go de stockage), Apple investit 415 dollars, soit 340 euros. L'an dernier, le coût de production de l'iPhone 11 était estimé à 328 dollars, soit 21% de moins.

Pour expliquer cette inflation, Counterpoint pointe d'abord du doigt le prix du SoC A14 Bionic qui alimente l'iPhone 12. Gravé en 5nm par TSMC, le chipset coûte 17 dollars supplémentaires par rapport au A13 des iPhone 11 (qui était gravé en 7nm). Le procédé de gravure est sans surprise plus coûteux.

Pourquoi le coût de production des iPhone a augmenté ?

Ensuite, le rapport met exergue le prix du modem 5G fourni par Qualcomm, le Snapdragon X55. Ce modem coûte 15,3 dollars de plus que le modem 4G LTE des iPhone 11. Le fondeur américain fournit aussi l’émetteur-récepteur et les composants radiofréquences qui l'accompagnent.

Le passage du LCD vers l'OLED a aussi joué un rôle dans l'augmentation du coût de production, note Counterpoint. Cette année, Apple utilise en effet des dalles OLED fournies par LG et Samsung sur tous les modèles de son lineup. L'écran OLED de l'iPhone 12 coûte 23 dollars de plus à produire que la dalle LCD qui recouvre l'iPhone 11.

Dans ces conditions, on ne s'étonnera pas qu'Apple ait augmenté ses tarifs par rapport à la génération précédente. Si l'iPhone 11 était proposé au prix de 809 euros lors de son lancement en 2019, l'iPhone 12 est affiché au prix de 909 euros. Pour compenser cette énième augmentation, Apple a enrichi sa gamme avec un modèle moins cher (809 euros), l'iPhone 12 Mini. En dépit de son prix de départ contenu, cet iPhone de petite taille est boudé par les consommateurs.

