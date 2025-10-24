iPhone : Apple pourrait désactiver son bouclier anti-pubs ciblées juste pour embêter l’Europe

En plein milieu de son bras de fer contre l'Union européenne, Apple vient d'annoncer qu'elle pourrait être contrainte de désactiver l'ATT, cette fonctionnalité qui protège les données personnelles des utilisateurs contre le ciblage publicitaire. Le géant américain ne semble pas apprécier que les accusations de pratiques anti-concurrentielles à son égard.

Souvenez-vous : en 2021, Apple avait lancé une petite bombe dans le milieu de la tech. Prenant la forme d'une nouvelle fonctionnalité arrivée avec iOS 14.5, baptisée App Tracking Transparency, celle-ci consiste concrètement en un bouclier anti-ciblage publicitaire. Autrement dit, les utilisateurs d'iPhone ne voient pas leurs données publicitaires vendues à de grandes entreprises sans leur consentement. Évidemment, cela n'a pas beaucoup plu aux entreprises qui, justement, vivent de la vente de ces données.

Facebook – qui ne s'appelait pas encore Meta à l'époque – a été le premier et le plus virulent des opposants à l'ATT. Le réseau social a rapidement était suivi par d'autres grands noms de la tech, à commencer par Google qui a tenté tant bien que mal de contourner cette mesure. Mais Apple n'a jamais flanché – jusqu'à aujourd'hui. En effet, la firme de Cupertino a fait une annonce choc cette semaine auprès de l'AFP allemande. L'ATT pourrait bien disparaître des iPhone européens.

Bientôt le retour des pubs ciblées sur iPhone ?

“D'intenses efforts de lobbying en Allemagne, en Italie et dans d'autres pays d'Europe pourraient nous obliger à retirer cette fonction au détriment des consommateurs européens”, explique ainsi Apple. Ces “efforts de lobbying” dont il est question ne sont autres que des enquêtes menées simultanément par plusieurs pays du Vieux Continent pour pratiques anti-concurrentielles. L'Allemagne et l'Italie accuse notamment le géant américain de se servir de l'ATT pour favoriser ses propres services.

La France, de osn côté, a d'ores et déjà infligé une amende de 150 millions d'euros à Apple pour ces mêmes raisons. “Nous continuerons d'insister auprès des autorités compétentes en Allemagne, en Italie et dans toute l'Europe pour qu'elles autorisent Apple à continuer de fournir à ses utilisateurs cet important outil de protection de la vie privée”, continue l'entreprise. Pour l'heure, l'ATT reste donc en place. Mais on ne sait pas pour combien de temps.