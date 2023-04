iOS 17 et iPadOS 17 introduiront peut-être ce changement énorme, mais Apple n’en fera pas la publicité

Apple va se plier à la législation sur les marchés numériques de la Commission européenne. Dès iOS 17 et iPadOS 17, la compagnie va proposer un moyen de télécharger des applications ailleurs que sur l’App Store. Est-ce une révolution ou une tempête dans un verre d’eau ?

La WWDC 2023 se déroulera du 5 au 9 juin prochains. Lors de sa grand-messe des développeurs, Apple devrait présenter les nouvelles versions de l’ensemble de ses systèmes d’exploitation. D’après Bloomberg, iOS 17 et iPadOS 17 n’apporteront pas de changement radical à une formule bien éprouvée. De ce fait, les iPhone et les iPad ne bénéficieront que d’améliorations qui « rempliront un certain nombre de demandes des utilisateurs », au niveau de la Dynamic Island et de l'accessibilité notamment. Vraiment rien de croustillant sous le soleil pour l'OS d'Apple ? iOS 17 proposera une fonctionnalité plus importante qu’il n’y paraît : la possibilité de « sideloader » des applications sur les stores concurrents.

Apple a toujours refusé le téléchargement et l’installation d’applications sur des stores alternatifs. Jusqu’en 2021, Tim Cook était si réticent à cette idée qu’il n’hésitait pas à conseiller d’adopter la plateforme concurrente « si le sideloading est si important pour vous ». En effet, nombre de gens choisissent Android pour son « ouverture » et ses possibilités de personnalisation. Notons toutefois que Google ne laisse pas une liberté absolue aux utilisateurs, puisqu’Android 14 bloquera l’installation des applications qui ne sont plus mises à jour.

Avec iOS 17 et iPadOS 17, Apple préparera la possibilité de sideloader des apps sur iPhone

La législation européenne sur les marchés numériques prendra effet en 2024, et imposera à Apple de faciliter l’accès aux boutiques concurrentes. Même si, selon la firme de Cupertino, donner la possibilité aux utilisateurs d’iPhone d’installer en provenance d’autres sources que l’App Store, c’est exposer son écosystème aux malwares, ransomwares et aux cybercrimes, la décision est tranchée, le monopole de l’App Store touche à sa fin.

Aucun détail n’a encore filtré concernant l’implémentation du sideloading dans iOS 17. Pour en savoir plus, il faudra patienter jusqu’à la WWDC, qui se déroulera du 5 au 9 juin 2023. Le véritable clou de cet événement annuel sera probablement la présentation du premier casque AR/VR d’Apple.

Source : Apple Insider