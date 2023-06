Apple et Amazon poursuivis en justice pour avoir gonflé les prix des iPhone et iPad

Un juge fédéral de Seattle a décidé qu'Amazon et Apple devront répondre d'une plainte antitrust accusant les deux géants de la technologie de gonfler les prix de l'iPhone et de l'iPad sur le site web de commerce électronique d'Amazon.

A la fin de l’année dernière, une plainte collective dénonçait un accord conclu en 2019 entre Apple et Amazon, en vertu duquel Amazon a accepté de limiter le nombre de revendeurs Apple sur sa plateforme, en échange de quoi Apple accordait à Amazon une remise pouvant aller jusqu'à 10 % sur ses produits.

Le juge de district américain John Coughenour a finalement rejeté la demande d'Apple et d'Amazon de rejeter l'action en justice sur la base de divers motifs juridiques, permettant ainsi à celle-ci de continuer à progresser. L'affaire va donc maintenant passer à la collecte de preuves et à d'autres procédures préliminaires, qui détermineront si les entreprises sont bien coupables ou non.

Lire également – iPhone 15 : Apple devrait augmenter les prix de tous les smartphones cette année

Apple et Amazon sont accusés de s’être alliés en éliminant les vendeurs tiers

Dans une requête en irrecevabilité, les avocats d'Apple ont fait valoir que l'accord visait à empêcher la vente de contrefaçons de ses produits sur Amazon, mais cela n’a finalement pas convaincu le juge. Selon la plainte initiale, le site comptait jusqu'à 600 revendeurs Apple avant l'accord de 2019. Par la suite, les prix ont augmenté de plus de 10 % sur la place de marché d'Amazon, et les remises, qui étaient fréquemment proposées, ont été supprimées.

Les plaignants, qui ont tous acheté un produit Apple sur la plateforme après 2019, affirment que l'accord a provoqué une hausse artificielle des prix et a éliminé ou réduit les prix inférieurs qui auraient pu être fournis par les revendeurs tiers.

Steve Berman, avocat des plaignants, a qualifié la décision du tribunal de rejeter les demandes d’Apple et Amazon de « victoire majeure pour les consommateurs de téléphones et d'iPad Apple ». De leur côté, les avocats d'Apple ont qualifié l'accord de « banal » et ont déclaré que « la Cour suprême et le neuvième circuit ont régulièrement reconnu que de tels accords sont proconcurrentiels et légaux ».

Désormais, le juge de Seattle devra examiner les motivations « compensatoires » de l’accord entre Apple et Amazon dans le cadre du litige. Il reste maintenant à voir si Apple et Amazon seront ou non déclarées coupables dans cette affaire.