Apple va fabriquer des iPhone bien plus résistants, les accessoiristes ont du souci à se faire

Apple s’est vu accorder un brevet pour une invention qui permettra d’augmenter la solidité du châssis des futurs appareils de la marque. En effet, les iPhone, notamment, sont connus pour être particulièrement fragiles.

C’est une nouvelle qui risque de mécontenter les fabricants de coques et autres accessoires de protection. Apple a obtenu le droit d’exploiter une invention qui va augmenter sensiblement la robustesse des iPhone, Apple Watch et autres gadgets proposés par la compagnie. Le brevet US 11 678 445 accordé à la firme de Cupertino lui permettra d’utiliser des « composites spatiaux » (Spatial Composites) dans ses prochains appareils. Selon le texte des inventeurs, il s’agit donc d’incorporer « des éléments résistants à l’abrasion dans le matériau du boîtier pour former des surfaces résistantes à l’abrasion ».

Effectivement, chaque matière a des propriétés uniques. « Les boîtiers métalliques peuvent être solides et relativement résistants aux rayures, mais produisent des effets électromagnétiques indésirables, tandis que le plastique possède de meilleures propriétés électromagnétiques, mais résiste moins bien aux rayures ou à l’abrasion ». Le nouveau châssis consisterait à assembler dans un moule diverses couches de matériaux différents. Chacune de ces couches serait composée de « perles » de métal ou de céramique espacées à un intervalle microscopique.

Les surfaces des futurs iPhone seront tapissées de billes de matériaux résistants

Tous les fabricants de smartphones cherchent à trouver la formule qui leur permettrait de proposer des appareils insensibles aux rayures. L’iPhone 14, avec ses contours en aluminium, son dos et son écran Gorilla Glass, par exemple, n’est pas à l’abri des chocs et des rayures. Cette relative fragilité a permis à de très nombreux accessoiristes de faire fortune.

Si à l’heure actuelle, utiliser un étui est obligatoire pour profiter le plus longtemps possible d’un appareil esthétiquement impeccable, l’invention d’Apple pourrait, dans un avenir proche, nous épargner l’achat d’une protection. Et comme de l’avis des experts, les tarifs des smartphones vont encore augmenter, la durabilité est plus que jamais un critère essentiel dans le choix d’un nouvel appareil.