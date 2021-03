iPhone : Apple attendrait 2023 pour intégrer un téléobjectif périscopique

Les iPhone n'auraient pas droit à un téléobjectif périscopique avant 2023, estime un analyste réputé. Apple aurait finalement décidé de différer l'arrivée de cette nouveauté jusqu'à la sortie des hypothétiques iPhone 15. Comme prévu, Cupertino attendra plusieurs années avant d'ajouter des nouveautés à l'appareil photo de ses fleurons.

Un nouveau rapport de Ming-Chi Kuo, analyste chez TF Securities et source intarissable d'informations sur les plans d'Apple, évoque l'arrivée d'un téléobjectif périscopique sur les iPhone. Cet objectif permettra à Apple d'améliorer les performances du zoom optique proposé sur ses smartphones sans revoir à la hausse la taille du bloc photo, déjà de plus en plus proéminent.

Plusieurs constructeurs Android intègrent déjà un téléobjectif périscopique à l'appareil photo de leurs téléphones. C'est notamment le cas d'Oppo, Huawei et Samsung. C'est grâce à ce type de capteurs que Samsung a pu proposer un “Space Zoom” 100x sur les Galaxy S20.

Pas de zoom périscopique sur iPhone avant 2023, l'écart avec la concurrence se creuse

Selon l'expert, cet objectif permettra à Apple de rattraper son retard sur la concurrence en matière de zoom. Les iPhone pourraient par exemple offrir un zoom optique x5, comme les P30 de Huawei. Certaines fuites, dont Digitimes, évoquent même un zoom x10. Pour mémoire, l'iPhone 12 Pro Max, l'édition la plus haut de gamme lancée en 2020, se contente d'un zoom optique 2,5x.

D'après les informations apparues sur la toile, Apple a envisagé d'intégrer le téléobjectif périscopique aux futurs iPhone 13 avant de raviser. Finalement, la firme de Cupertino patientera jusqu'à 2023 pour ajouter ce module (et un meilleur zoom optique) sur ses smartphones haut de gamme, affirme Ming-Chi Kuo. Il se murmure que le téléobjectif périscopique serait fourni par Samsung.

D'ici là, l'écart avec la concurrence Android aura continué de se creuser. Dans un précédent rapport, l'analyste estimait déjà qu'il faudra attendre 2022 voire 2023 avant de découvrir une nouvelle innovation majeure en photo chez Apple. D'ici là, le groupe californien devrait continuer de miser sur le même ensemble de lentilles. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : MacRumors