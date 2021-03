WhatsApp ne fonctionnera bientôt plus sur ces anciens iPhone

WhatsApp ne fonctionnera bientôt plus sur les iPhone qui tournent sous iOS 9. D'après la dernière version beta mise en ligne, l'application de messagerie instantanée s'apprête à abandonner le support de cette ancienne interface. Ce n'est pas une surprise. Chaque année, WhatsApp cesse de fonctionner sur une liste de terminaux plus anciens.

En fouillant dans le code de la beta de WhatsApp sur iOS, WABetainfo, un site web dédié à la messagerie, a découvert que iOS 9 n'était plus pris en charge. D'après le média spécialisé, la version stable devrait rapidement emboiter le pas à la beta en laissant de côté tous les iPhone coincés sous iOS 9.

Pour utiliser WhatsApp sur iPhone, il faudra au moins disposer de la mise à jour iOS 10, une version de l'interface déployée fin 2016. Si WhatsApp est déjà installé sur votre téléphone, vous pourrez continuer à l’utiliser comme avant. Néanmoins, certaines fonctionnalités risquent de plus fonctionner correctement avec le temps.

La liste des iPhone, iPad et iPod bientôt privés de WhatsApp

Concrètement, l'abandon de la mise à jour iOS 9 laissera de côté plusieurs terminaux Apple. Ces appareils n'ont pas pu installer iOS 10 lors de son arrivée en automne 2016. Ils sont donc obsolètes aux yeux de WhatsApp :

iPhone 4s

iPad 2 et 3

iPad mini 1

iPod touch 5G

Si vous utilisez encore un iPhone 5/5c/5s, un iPhone 6 (Plus) ou un iPhone 6s (Plus) sous iOS 9, on vous conseille d'installer rapidement la mise à jour la plus récente. Notez que WhatsApp n'a toujours pas mis à jour sa FAQ destinée aux appareils compatibles. La messagerie se contente d'y préciser : “pour une expérience optimale, nous vous recommandons d'utiliser la version d’iOS la plus récente disponible pour votre téléphone. Veuillez consulter le site de l'assistance d’Apple pour en savoir plus sur la mise à jour logicielle de votre iPhone”.

Il est possible que ce changement n'entre en vigueur qu'en début 2022. En effet, WhatsApp a pris l'habitude d'abandonner le support de smartphones les plus anciens tous les 1er janvier. Cette année, WhatsApp a ainsi cessé de fonctionner de façon optimale sur les iPhone qui tournent sous une version antérieure à iOS 9 et les smartphones coincés sous Android 4.0.2 (ou une version précédente).