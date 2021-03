Apple reste n°1 du marché devant Samsung grâce aux iPhone 12

Apple restera le numéro 1 mondial du marché du smartphone au premier trimestre 2021, estime Digitimes. Grâce aux excellentes ventes d'iPhone 12, le géant de Cupertino est parvenu à détrôner Samsung, le leader du marché. Entre le mois de janvier et de mars 2021, la marque californienne devrait vendre jusqu'à 60 millions d'iPhone dans le monde.

Un rapport de Digitimes publié ce mardi 2 mars 2021 table sur une augmentation de 50% des ventes de smartphones sur le premier trimestre de 2021. Après une année 2020 morose, les fabricants devraient écouler 340 millions de téléphones dans le monde en l'espace de trois mois. Le marché enregistre une forte demande pour les derniers smartphones d'Apple, les iPhone 12. Pour répondre à la demande, Apple a même été obligé d'augmenter la production.

Grâce au succès des iPhone 12, Apple devrait vendre un total de 60 millions de smartphones dans le monde dans le courant du premier trimestre. Lors du dernier trimestre de 2020, la marque avait vendu 90 millions d'iPhone. En l'espace de 6 mois, le géant américain a vendu un impressionnant total de 150 millions d'appareils, “en hausse de 38% par rapport à la même période l'an dernier”. Grâce au succès tonitruant des derniers iPhone, Apple pourrait valoir 3000 milliards de dollars d’ici fin 2021.

Apple relègue Samsung à la deuxième place du marché mondial

Dans ce contexte, Digitimes estime qu'Apple restera le numéro 1 mondial du marché du smartphone pendant le premier trimestre de 2021. Au trimestre précédent, Apple était parvenu à prendre la place de Samsung. Avec 20,8 % de part de marché, Apple prenait donc largement la tête du classement. L'an dernier, le groupe de Tim Cook était ex aequo avec Samsung. La forte demandée enregistrée par les iPhone 12 relègue donc Samsung à la deuxième place.

Malgré la sortie précipitée des Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra, le géant de Séoul n'écoulerait que 65 millions de smartphones au premier trimestre. Samsung est suivi par Xiaomi. Profitant de l'effondrement de Huawei, le fabricant chinois devrait vendre 90 millions de smartphones entre le dernier trimestre de 2020 et le premier trimestre de 2021, soit une augmentation de plus de 80 % par rapport à l'année précédente. Acculé par les sanctions américaines, Huawei ne parviendrait pas à vendre plus de 20 millions de téléphone lors de la période. Le fabricant se contenterait alors de la sixième place du classement mondial.

Source : Digitimes