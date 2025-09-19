iPhone Air : on pense savoir d’où vient la mini-batterie du smartphone et c’est très ingénieux

Apple aurait trouvé un moyen très malin de réduire les coûts de fabrication de son nouvel iPhone Air, notamment au niveau de la batterie. En effet, les réparateurs de chez iFixit ont émis une théorie intéressante sur le sujet et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on ne l'avait pas vu venir.

En théorie, lancer un nouveau produit signifie augmenter ses coûts de production. C'est on ne peut plus vrai pour l'iPhone Air, dévoilé en grandes pompes la semaine dernière et dont la principale caractéristique est d'être extrêmement fin. Une telle minceur a nécessairement contraint Apple à revoir le design intérieur du smartphone, à commencer par la batterie, élément qui, traditionnellement, prend beaucoup de place. Et donc, nouvelle batterie, égal coût de production plus élevé, n'est-ce pas ?

Hé bien oui, et non. L'iPhone Air est effectivement doté d'une batterie unique, conçu pour s'introduire dans un espace très étroit. Mais le smartphone n'arrive pas seul. En effet, conscient que la taille réduite de sa batterie ferait grand débat auprès des utilisateurs – ce qui a évidemment été le cas – la firme de Cupertino a prévu le coup pour augmenter l'autonomie de l'iPhone Air. Pour ce faire, elle a également conçu un tout nouveau chargeur MagSafe, capable de faire grimper l'autonomie du smartphone de 27 à 40 heures.

Apple a pensé à tout pour réduire les coûts de fabrication de la batterie de l'iPhone Air

Or, les batteries sont des appareils affichent un certain nombre de similitudes déconcertantes. C'est ce que nous apprend le réparateur spécialisé iFixit dans une récente vidéo publié sur sa chaîne YouTube. Ce dernier s'est en effet empressé de démonter le nouveau chargeur MagSafe et y a découvert une batterie ayant peu ou prou les mêmes dimensions que celle du l'iPhone Air. Qui plus est, les deux partagent une même forme, très identifiable puisque capable de se nicher dans l'iPhone le plus fin d'Apple.

Aucune confirmation officielle donc, mais il est très probable que l'iPhone Air son chargeur MagSafe partage la même batterie. Cette méthode permettrait à Apple d'optimiser ses coûts de fabrication en supprimant un modèle de batterie sur sa chaîne. Ceci expliquerait aussi les 65% d'autonomie supplémentaire promis par MagSafe. Cette dernière ne double pas, quand bien même il s'agit de la même batterie, simplement parce que la technologie de charge sans fil et autres aléas entraînent nécessaire des pertes d'énergie.