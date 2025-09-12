iPhone Air : impossible de plier le smartphone hyper fin, Apple a appris de ses erreurs

Apple est tellement certain de la solidité de son iPhone que son chef du marketing n'a pas hésité à demander à un journaliste de tenter de le plier devant lui. Bonne nouvelle, le smartphone n'a absolument pas bronché. Un nouveau Bendgate n'aura peut-être finalement pas lieu.

En 2014, Apple traverse une période pour le moins mouvementée. Quelques semaines après la sortie de ses iPhone 6 et 6 Plus, un scandale est en train d'éclater sur les réseaux sociaux. Il y a de quoi : de nombreux utilisateurs se rendent compte que leur smartphone flambant se plie tout seul dans leur poche, le rendant souvent inutilisable.

11 ans plus tard, l'ombre du Bendgate plane toujours au-dessus d'Apple. Forcément, certains ont commencé à murmurer son nom lors de l'annonce de l'iPhone Air, le smartphone le plus fin jamais fabriqué par la firme. Avec une épaisseur de seulement 5,6 millimètres, forcément, il y a de quoi craindre que les fantômes du passé refassent surface.

Apple vous met au défi de plier son iPhone Air

Aussi, le sujet a rapidement été mis sur la table lors d'une conversation entre Greg Joswiak et des journalistes de Tom's Guide. Le chef du marketing chez Apple ne s'est pas dégonflé : il a aussitôt défier l'un d'eux à plier le smartphone et voir de ses propres yeux la solidité de ce dernier – juste après l'avoir lancé nonchalamment, comme si l'appareil ne coûtait pas une petite fortune.

Sur le même sujet – Free Mobile va grandement vous faciliter la vie si vous achetez un iPhone Air

Le résultat est sans appel. Le journaliste tente bel et bien de plier l'iPhone, semble-t-il de toutes ses forces, mais celui-ci bronche à peine. Si le châssis dessine bel et bien une légère courbe au moment de la pression, il reprend instantanément sa forme initiale une fois cette dernière relâchée. Une jolie preuve de la durabilité tant promue par Apple de l'iPhone Air.

En effet, le constructeur n'a pas lésiné sur les superlatifs de sa keynote pour décrire la solidité de son nouveau smartphone. Le châssis est résiliant certes, mais son écran également : trois fois plus résistant aux rayures selon la firme, grâce à son revêtement Ceramic Shield. À défaut d'avoir une autonomie satisfaisante, c'est déjà ça.