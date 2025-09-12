La batterie externe MagSafe de l’iPhone Air risque de créer bien des frustrations à cause de ce détail

Apple a lancé une nouvelle batterie magnétique pour son iPhone le plus fin. L’accessoire intrigue par sa puissance et son design. Mais une mauvaise surprise attend ceux qui espéraient l’utiliser ailleurs.

L’iPhone Air, présenté en début de semaine, inaugure une nouvelle gamme chez Apple. Il s’agit du smartphone le plus fin jamais conçu par la marque, sans sacrifier la partie photo ni l’autonomie annoncée d’une journée complète. L’appareil se distingue aussi par un design léger et un module photo central imposant, qui a obligé le fabricant à revoir certains accessoires, à commencer par sa nouvelle batterie externe MagSafe.

Cette batterie externe MagSafe a été testée par nos confrères d’Apple Insider. Apple avait déjà proposé un pack magnétique avec ses anciens iPhone, avant de le retirer du catalogue. Avec ce nouveau modèle, la firme promet un design plus fin et une capacité renforcée. Mais l’accessoire a été pensé uniquement pour l’iPhone Air et ne s’adapte pas correctement aux autres modèles comme l'iPhone 16 Pro, malgré son apparence universelle.

La batterie externe MagSafe de l’iPhone Air ne s’aligne pas avec l’iPhone 16 Pro Max

Contrairement aux accessoires MagSafe classiques, où les aimants se situent en haut du dos de l’appareil, Apple a déplacé la zone de fixation vers le centre. Ce choix est lié au module photo plus imposant de l’iPhone Air. Résultat, lorsqu’on tente de fixer la batterie sur un iPhone 16 Pro Max, elle empiète sur les capteurs photo. Le smartphone détecte bien une charge, mais elle reste instable, car un espace se forme entre la batterie et le dos de l’appareil.

Il existe des alternatives, comme placer la batterie de côté ou la relier avec un câble USB-C. Dans ce cas, elle peut aussi recharger des accessoires plus petits comme les AirPods. Apple annonce une capacité de 3 149 mAh, soit 65 % de charge supplémentaire pour l’iPhone Air et environ 40 heures de lecture vidéo. En comparaison, l’ancien modèle ne dépassait pas 1 460 mAh.

La différence de format est aussi notable : la nouvelle batterie est deux fois plus fine que l’ancienne et plus agréable en main. Pourtant, cette finesse a un prix puisque la compatibilité est désormais réduite au seul iPhone Air. L’évolution est réelle, mais cette exclusivité limite fortement l’intérêt du produit. Ceux qui espéraient une batterie universelle devront se tourner vers d’autres marques plus compatibles.