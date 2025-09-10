iPhone Air : Apple promet un record d’autonomie, mais il vous faudra cet accessoire en plus

C’est le smartphone le plus fin de l’histoire d’Apple, l’iPhone Air vient d’être dévoilé. Mais avec une telle finesse, l’inquiétude liée à la capacité de la batterie est légitime. La marque à la pomme promet cependant un record d’autonomie, à condition que vous déboursiez encore davantage pour un nouvel accessoire.

Aux côtés de ses iPhone 17, Apple a officiellement présenté son tout nouveau type de smartphone : l’iPhone Air – finalement dépourvu de nombre. Avec ses 5,6 mm d’épaisseur et son poids plume de 165 g, c’est l’iPhone le plus fin jamais conçu par la firme de Cupertino.

L’iPhone Air et sa taille XXS ont été l’objet de nombreuses spéculations, notamment concernant sa batterie. Si certaines rumeurs laissaient présager le pire, selon Apple, l’iPhone Air est celui qui bénéficie de la meilleure d’autonomie… à condition que vous l’associiez à un nouvel accessoire, conçu exclusivement pour lui.

Cet accessoire supplémentaire offre une autonomie record à l’iPhone Air

Le leitmotiv d’Apple lors de sa keynote du 9 septembre était : « Le design, c’est la façon dont ça fonctionne. » L’entreprise a donc insisté : chaque détail du design de l’iPhone Air a été pensé pour optimiser l’espace pour la batterie. Concrètement ? Apple assure que vous pourrez profiter « d’une journée entière d’autonomie », et jusqu’à 27 heures de lecture vidéo, notamment grâce à l’adaptative power mode.

Côté batterie, l’iPhone Air n’a pas été présenté seul lors de la conférence d’Apple. Sa sortie s’accompagne d’une batterie externe conçue spécialement pour lui. Baptisée « Batterie MagSafe pour iPhone Air », son design est à l’image de celui du smartphone : fin et léger. La marque affirme qu’elle a été pensée pour se glisser dans votre poche et, surtout, offrir à l’iPhone Air jusqu’à 65 % d’autonomie supplémentaire. L’entreprise précise même : « C’est plus que l’autonomie de tout autre iPhone. »

Elle ferait donc passer l’autonomie de l’iPhone Air de 27 à 40 heures. D’après la firme de Cupertino, elle permet une recharge intelligente, ce système combiné choisissant les meilleurs moments pour se recharger, ainsi qu’une recharge sans fil rapide jusqu’à 12 W en déplacement, et jusqu’à 20 W lorsqu’elle est connectée à un adaptateur.

Son prix ? 115 euros, en plus des 1 229 euros de l’iPhone Air (si vous le prenez en 256 Go), évidemment. Par ailleurs, Apple n’oublie pas de préciser que les chiffres avancés en matière d’autonomie dépendent « de nombreux autres facteurs. » Il ne reste plus qu’à tester l’iPhone Air pour vérifier ses performances réelles.