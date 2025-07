Plusieurs chargeurs sans fil viennent d’obtenir leur certification Qi2.2. Ils permettent de charger un iPhone beaucoup plus rapidement grâce à une puissance plus élevée. Mais vous pourriez regretter d’en acheter un, surtout si vous prévoyez d’acheter un iPhone 17 en fin d’année. On vous explique pourquoi.

Les iPhone, comme les Galaxy de Samsung, n’ont jamais été les meilleurs élèves dans le domaine de la charge rapide. Quand des Honor, Oppo et consorts passaient la barre des 60 watts en filaire (et même les 50 watts sans fil), les smartphones d’Apple restaient coincés à 15 watts. Voire 7,5 watts avec un chargeur sans fil. Ce n’est qu’avec l’iPhone 16 et ses déclinaisons qu’Apple a considérablement amélioré l’expérience de charge de ses smartphones.

La puissance maximale acceptée par ces derniers est passée à 25 watts (sauf pour l’iPhone 16e, évidemment). Mais il n’est possible d’accéder à cette puissance qu’avec un chargeur filaire, compatible PowerDelivery 2.0, ou avec un chargeur MagSafe évidemment. Pour les autres chargeurs sans fil, compatible Qi2, il faut se contenter de l’éternel 15 watts, malheureusement. Cela pourrait cependant changer très rapidement.

Des chargeurs rapides et sans fil arrivent, mais faut-il en équiper votre iPhone ?

En effet, selon nos confrères de The Verge, la WPC (Wireless Power Consortium), organisme qui gère la norme « Qi », vient de certifier les premiers accessoires de charge sans fil compatibles Qi2.2. Cette nouvelle norme monte la puissance maximale à 25 watts. Soit autant qu’un chargeur MagSafe. Ces accessoires, proposés par Ugreen, Anker, Aukey, Belkin ou encore Baseus, ne sont pas encore commercialisés. Mais ils le seront logiquement dans les prochains mois. Et certains seront à l’évidence présents à l’IFA en septembre prochain. Mais faut-il les acheter ? Tout dépend quel est (ou sera) votre iPhone.

En effet, si vous êtes l’heureux propriétaire d’un iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro ou 16 Pro Max et que vous ne prévoyez pas de changer de smartphones, l’arrivée de ces chargeurs est une vraie bonne nouvelle. En revanche, si vous comptez adopter un iPhone 17 (dès septembre, à Noël ou début 2026), il est peut-être « urgent d’attendre ». Apple prépare aussi un ou deux chargeurs compatibles Qi2.2 et adaptés à ses futurs smartphones.

Nous avons déjà évoqué ces accessoires dans nos colonnes. En début d’année, ils ont fait une apparition remarquée dans les bases de données d’un organisme de certification taïwanais. Nous y apprenions que la puissance maximale de ces accessoires monterait jusqu’à 45 watts (voire 50 watts). Soit deux fois plus que la puissance offerte par les chargeurs Qi2.2 qui viennent d’être certifiés. Et, si Apple prévoit de lancer un chargeur MagSafe 45 (ou 50) watts, les iPhone attendus en septembre devraient logiquement en tirer parti. D’où l’importance de ne pas se précipiter.