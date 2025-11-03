iPhone Air : le smartphone ultra-fin d’Apple est à son prix le plus bas pour le Black Friday sur Rakuten

C’était certainement le smartphone le plus attendu en 2025 : l’iPhone Air. C’est la première fois qu’Apple nous propose un smartphone ultra-fin et le géant américain ne nous a pas déçu avec son nouveau design très réussi, son grand écran de 6,5 pouces et sa puce A19 Pro. En plus, vous pouvez le trouver en ce moment à prix sacrifié sur Rakuten alors ne tardez pas !

Cela faisait plusieurs années qu’Apple n’avait pas sorti de véritables innovations marquantes dans sa gamme d’iPhone. Mais l’année 2025 a été marquée par l’arrivée d’un tout nouveau modèle : l’iPhone Air. Avec son épaisseur de seulement 5,6 mm, c’est un smartphone extrêmement fin et léger.

Il a été lancé officiellement le 19 septembre dernier avec un prix de vente officiel de 1229 euros dans sa version 256 Go. Pourtant, seulement quelques semaines plus tard, vous pouvez le trouver bien moins cher sur le site de Rakuten. En effet, il est disponible actuellement pour seulement 819,99 euros, soit une baisse de prix d’environ 410 euros ! Ne cherchez pas plus loin, c’est son prix le plus bas depuis sa sortie.

Pourquoi choisir un iPhone Air ?

L’année 2025 a été marquée par l’arrivée de plusieurs smartphones ultra-fins comme le Samsung Galaxy S25 Edge et son épaisseur de seulement 5,8 mm. Mais c’est véritablement l’iPhone Air qui s’est imposé avec une épaisseur de 5,6 mm, contre 7,95 mm pour l’iPhone 17. Et cette finesse ne s’est pas fait au dépend de ses caractéristiques comme nous allons le voir tout de suite.

Cet iPhone bénéficie en outre d’un design complètement revisité qui se distingue par une barre photo horizontale abritant un unique capteur, rappelant l’esthétique des Google Pixel. Il dispose par ailleurs d’un cadre en titane et de bords à effet miroir qui lui confèrent une allure résolument haut de gamme.

L’iPhone Air propose un écran OLED de 6,5 pouces avec la technologie ProMotion, offrant un rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz pour un affichage fluide et économe. La protection Ceramic Shield 2 renforce la résistance du smartphone face aux chocs et aux rayures.

Sous la coque ultrafine, l’iPhone Air embarque la puce A19 Pro, identique à celle des iPhone 17 Pro et 17 Pro Max, mais avec un cœur graphique en moins. Il s’accompagne de 12 Go de RAM et d’un stockage interne de 256 Go, assurant rapidité et confort d’usage au quotidien.

Côté photo, Apple mise sur l’efficacité avec un capteur grand-angle de 48 MP capable de zooms x2 sans perte de qualité, tandis que la caméra frontale de 18 MP garantit des selfies détaillés et naturels. Enfin, l’autonomie n’est pas en reste puisque l’iPhone Air promet jusqu’à 27 heures d’utilisation sur une seule charge.